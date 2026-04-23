“Yo en el zoológico”: Se cumplen 21 años desde el primer video subido a YouTube

La publicación, convertida con el paso del tiempo en una pieza emblemática de internet, suele reaparecer cada 23 de abril entre usuarios que la revisitan como una forma de recordar cuánto ha cambiado la plataforma desde entonces.

Han pasado 21 años desde que YouTube recibió su primer video, una publicación que con el tiempo se transformó en una pieza fundacional de la historia de internet. El registro, titulado “Me at the zoo”, fue subido el 23 de abril de 2005 por el usuario Jawed, nombre de la cuenta de Jawed Karim, uno de los cofundadores de la plataforma.

Ese dato suele confundirse con el nacimiento mismo de YouTube, pero no ocurrió exactamente así. La plataforma había sido fundada el 14 de febrero de 2005, por lo que entre su creación y la publicación de su primer video transcurrieron poco más de dos meses. Esa brecha ayuda a dimensionar que el clip no marcó el inicio formal de la empresa, pero sí el comienzo visible de una plataforma que después cambiaría por completo la manera de consumir y compartir videos en internet.

Quien se acerque al primer contenido alojado en YouTube podría imaginar una presentación institucional, una demostración técnica o algún video preparado para inaugurar el sitio. Sin embargo, el debut fue mucho más sencillo. Me at the zoo dura apenas 19 segundos y muestra a Jawed frente a unos elefantes en un zoológico, en una escena casual y sin mayor producción.

En el video, Karim aparece con una chaqueta roja y azul y dice, en inglés, una frase igual de simple que la grabación: que están frente a los elefantes y que lo interesante de esos animales es que tienen trompas muy, muy largas. Luego remata con una idea que, sin proponérselo, terminó quedando como parte del folclore digital: que eso es prácticamente todo lo que hay que decir.

Parte de la fuerza simbólica del registro está justamente en esa simpleza. No hay música, no hay edición elaborada ni un mensaje grandilocuente sobre el futuro de internet. Solo hay un joven frente a la cámara, un plano breve y una intervención cotidiana. Con los años, ese contraste entre lo modesto del video y la magnitud de lo que vendría después convirtió a Me at the zoo en una referencia inevitable cada vez que se repasa la historia de las plataformas digitales.

Aunque el clip alcanzó un estatus casi legendario, lo cierto es que no existe demasiada información pública sobre las circunstancias específicas de su grabación más allá de lo evidente en pantalla y de su condición de primer video subido al sitio. Aun así, eso no ha impedido que sea revisitado una y otra vez por usuarios que lo toman como una especie de cápsula del tiempo del internet temprano.

A 21 años de su publicación, el video supera los 388 millones de reproducciones y suma cerca de 10 millones de comentarios. La cuenta de Jawed, además, reúne millones de suscriptores pese a tener solo ese único contenido publicado, un detallazo.

Cada 23 de abril, el video vuelve a circular entre usuarios que dejan mensajes marcados por la nostalgia, el asombro o la incredulidad ante el paso del tiempo. Muchos lo usan para medir cuánto cambió no solo YouTube, sino también internet en su conjunto: desde una época de videos caseros y plataformas incipientes hasta un ecosistema dominado por creadores, transmisiones en vivo, música, noticias, streaming y algoritmos de recomendación.

Visto con distancia, Me at the zoo brilla fuertemente por lo que representa. Es un registro mínimo, casi irrelevante en apariencia, que terminó convertido en el punto de partida más visible de una de las plataformas más influyentes de las últimas dos décadas.