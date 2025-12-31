Vision Board 2026: ¿Qué es, cómo hacer uno y cuál es la ciencia detrás de esta tendencia que se tomó las redes sociales?

Ya sea en físico o digital, esta tendencia se ha tomado las redes sociales estas últimas semanas, pero ¿en qué consiste?

Estos últimos días, una tendencia se ha tomado las redes sociales, de TikTok hasta Facebook: los llamados vision board o mapa visual de metas.

Ya sean hechos con recortes, con imágenes en formato digital, sumamente complejos o más simples, estos tableros se han viralizado. ¿Qué son, cómo se hacen y qué dice la ciencia sobre esta práctica?

¿Qué es un vision board?

Un vision board es un tablero o collage donde se reúnen imágenes, frases y palabras que representan metas personales, profesionales o emocionales, en este caso para el año 2026.

Puede incluir desde objetivos concretos, como cambiar de trabajo o viajar, hasta intenciones más abstractas, como sentirse en calma o tener mayor equilibrio.

Los vision boards no son mágicos; ayudan a enfocar la mente y visualizar los objetivos con mayor claridad.

La ciencia detrás de los vision boards

De acuerdo con un estudio realizado por el neurocientífico Álvaro Pascual-Leone, catedrático de la Universidad de Harvard, la visualización tiene un impacto real en el cerebro.

La investigación de Pascual-Leone se basa en el concepto de neuroplasticidad, que explica la capacidad del cerebro para reorganizarse y crear nuevas conexiones neuronales.

En ese contexto, imaginar de manera activa el logro de un objetivo específico activa áreas cerebrales similares a las que se utilizan cuando la acción se realiza en la práctica.

Este proceso puede fortalecer los circuitos neuronales asociados a ciertos comportamientos, lo que ayudaría a mantener el foco y aumentar la probabilidad de actuar en coherencia con las metas propuestas.

No obstante, los especialistas advierten que la visualización por sí sola no garantiza resultados y que su efecto es mayor cuando se combina con planificación y acciones concretas.

¿Cómo hacer mi vision board?