Vision Board 2026: ¿Qué es, cómo hacer uno y cuál es la ciencia detrás de esta tendencia que se tomó las redes sociales?

Ya sea en físico o digital, esta tendencia se ha tomado las redes sociales estas últimas semanas, pero ¿en qué consiste?
Estos últimos días, una tendencia se ha tomado las redes sociales, de TikTok hasta Facebook: los llamados vision board o mapa visual de metas.
Ya sean hechos con recortes, con imágenes en formato digital, sumamente complejos o más simples, estos tableros se han viralizado. ¿Qué son, cómo se hacen y qué dice la ciencia sobre esta práctica?
De acuerdo con un estudio realizado por el neurocientífico Álvaro Pascual-Leone, catedrático de la Universidad de Harvard, la visualización tiene un impacto real en el cerebro.
La investigación de Pascual-Leone se basa en el concepto de neuroplasticidad, que explica la capacidad del cerebro para reorganizarse y crear nuevas conexiones neuronales.
En ese contexto, imaginar de manera activa el logro de un objetivo específico activa áreas cerebrales similares a las que se utilizan cuando la acción se realiza en la práctica.
Este proceso puede fortalecer los circuitos neuronales asociados a ciertos comportamientos, lo que ayudaría a mantener el foco y aumentar la probabilidad de actuar en coherencia con las metas propuestas.
No obstante, los especialistas advierten que la visualización por sí sola no garantiza resultados y que su efecto es mayor cuando se combina con planificación y acciones concretas.
