Vision Board 2026: ¿Qué es, cómo hacer uno y cuál es la ciencia detrás de esta tendencia que se tomó las redes sociales?

Por CNN Chile

31.12.2025 / 11:35

Ya sea en físico o digital, esta tendencia se ha tomado las redes sociales estas últimas semanas, pero ¿en qué consiste?

Estos últimos días, una tendencia se ha tomado las redes sociales, de TikTok hasta Facebook: los llamados vision board o mapa visual de metas.

Ya sean hechos con recortes, con imágenes en formato digital, sumamente complejos o más simples, estos tableros se han viralizado. ¿Qué son, cómo se hacen y qué dice la ciencia sobre esta práctica?

¿Qué es un vision board?

  • Un vision board es un tablero o collage donde se reúnen imágenes, frases y palabras que representan metas personales, profesionales o emocionales, en este caso para el año 2026.
  • Puede incluir desde objetivos concretos, como cambiar de trabajo o viajar, hasta intenciones más abstractas, como sentirse en calma o tener mayor equilibrio.
  • Los vision boards no son mágicos; ayudan a enfocar la mente y visualizar los objetivos con mayor claridad.

La ciencia detrás de los vision boards

De acuerdo con un estudio realizado por el neurocientífico Álvaro Pascual-Leone, catedrático de la Universidad de Harvard, la visualización tiene un impacto real en el cerebro.

La investigación de Pascual-Leone se basa en el concepto de neuroplasticidad, que explica la capacidad del cerebro para reorganizarse y crear nuevas conexiones neuronales.

En ese contexto, imaginar de manera activa el logro de un objetivo específico activa áreas cerebrales similares a las que se utilizan cuando la acción se realiza en la práctica.

Este proceso puede fortalecer los circuitos neuronales asociados a ciertos comportamientos, lo que ayudaría a mantener el foco y aumentar la probabilidad de actuar en coherencia con las metas propuestas.

No obstante, los especialistas advierten que la visualización por sí sola no garantiza resultados y que su efecto es mayor cuando se combina con planificación y acciones concretas.

¿Cómo hacer mi vision board?

  • Define los objetivos: identificar qué se quiere trabajar (vida personal, trabajo, estudios, bienestar, finanzas).
  • Ser específica o específico: no solo “viajar”, sino cómo, cuándo o qué tipo de experiencia se busca.
  • Elegir imágenes y palabras que generen motivación o conexión emocional.
  • Decidir el formato: puede ser físico (cartulina, cuaderno) o digital (apps, presentaciones, fondo de pantalla).
  • Ordenarlo con sentido: agrupar por áreas o priorizar lo más importante.
  • Ubicarlo en un lugar visible, donde pueda verse con frecuencia.
  • Acompañarlo de acciones concretas: definir pequeños pasos que acerquen a cada objetivo.

