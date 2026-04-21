Startup chilena Soothsayer lanza plataforma que mide y predice el riesgo tributario de empresas y personas
Por CNN Chile
21.04.2026 / 15:26
La herramienta tecnológica analiza datos del SII para anticipar contingencias fiscales. La compañía ya levantó $450 millones entre inversionistas como Paul Kisiliuk y Andrés Silberstein.
La startup chilena Soothsayer desarrolló una plataforma capaz de medir y predecir el riesgo tributario de personas y empresas, abordando la falta de herramientas objetivas para evaluar la exposición fiscal.
Su fundador, el abogado tributarista Mauricio Loy, explica que el modelo apunta a una gestión preventiva, “en lugar de reaccionar cuando ya existen observaciones o multas en curso”.
Datos del SII y proyecciones de expansión
La plataforma utiliza información oficial del Servicio de Impuestos Internos (SII) para generar un diagnóstico claro del nivel de riesgo de cada contribuyente.
Soothsayer, que ya cuenta con seis inversionistas y ha levantado $450 millones, proyecta que en cinco años la medición del riesgo tributario se consolide como una práctica habitual del compliance corporativo, con potencial de expansión hacia otros mercados fuera de Chile.