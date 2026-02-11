Tendencias propiedades

Santiago Centro, Ñuñoa y La Florida lideran venta de departamentos nuevos en 2025

Por CNN Chile

11.02.2026 / 15:11

{alt}

Un informe de Colliers destaca que las tres comunas capitalinas concentraron más de 7.100 unidades comercializadas, impulsadas por conectividad, servicios y demanda de inversionistas.

Santiago Centro, Ñuñoa y La Florida se consolidaron como los polos de mayor dinamismo en la venta de departamentos nuevos durante 2025. Según un análisis de la consultora Colliers, estas comunas sumaron 2.654, 2.112 y 2.364 unidades comercializadas respectivamente, totalizando más de 7.100 operaciones.

Conectividad y calidad urbana: las claves del éxito

El vicepresidente de Colliers, Reinaldo Gleisner, explicó que estas zonas comparten “buena conectividad, infraestructura urbana consolidada y alta demanda por arriendo”, factores que atraen tanto a inversionistas como a jóvenes profesionales.

Santiago Centro experimenta una reactivación post estallido social, con mejoras en seguridad y revitalización de barrios como Lastarria y Santa Lucía. “El centro de Santiago siempre atraerá nuevos inquilinos”, afirmó.

Ñuñoa se posiciona como favorita de los jóvenes por su vida de barrio, áreas verdes y oferta cultural. La Florida, pese a su ubicación periférica, creció gracias a su conectividad por Metro y servicios comerciales. Aunque presenta alta vacancia en arriendo, los expertos proyectan que el stock disponible se absorberá gradualmente.

DESTACAMOS

País Trama Bielorrusa: ¿Por qué el Tribunal decidió mantener la prisión preventiva de Ángela Vivanco?

LO ÚLTIMO

Mundo Rusia anunció una suspensión temporal de vuelos a Cuba y la evacuación de turistas por la crisis de combustible
Fiscalía abre investigación tras detectarse irregularidades en fondos para la reconstrucción en Valparaíso
Medallista olímpico se arrepiente de haber revelado infidelidad en público: “Últimamente no pienso con claridad”
Santiago Centro, Ñuñoa y La Florida lideran venta de departamentos nuevos en 2025
Alcaldesa de Lo Espejo denuncia amenaza de sicariato: “Ofrecieron $100 millones por mi cabeza”
Sernac oficia a empresa de conservas por presencia de peligrosa bacteria en lote de choritos en aceite