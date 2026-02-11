Santiago Centro, Ñuñoa y La Florida lideran venta de departamentos nuevos en 2025

Un informe de Colliers destaca que las tres comunas capitalinas concentraron más de 7.100 unidades comercializadas, impulsadas por conectividad, servicios y demanda de inversionistas.

Santiago Centro, Ñuñoa y La Florida se consolidaron como los polos de mayor dinamismo en la venta de departamentos nuevos durante 2025. Según un análisis de la consultora Colliers, estas comunas sumaron 2.654, 2.112 y 2.364 unidades comercializadas respectivamente, totalizando más de 7.100 operaciones.

Conectividad y calidad urbana: las claves del éxito

El vicepresidente de Colliers, Reinaldo Gleisner, explicó que estas zonas comparten “buena conectividad, infraestructura urbana consolidada y alta demanda por arriendo”, factores que atraen tanto a inversionistas como a jóvenes profesionales.

Santiago Centro experimenta una reactivación post estallido social, con mejoras en seguridad y revitalización de barrios como Lastarria y Santa Lucía. “El centro de Santiago siempre atraerá nuevos inquilinos”, afirmó.

Ñuñoa se posiciona como favorita de los jóvenes por su vida de barrio, áreas verdes y oferta cultural. La Florida, pese a su ubicación periférica, creció gracias a su conectividad por Metro y servicios comerciales. Aunque presenta alta vacancia en arriendo, los expertos proyectan que el stock disponible se absorberá gradualmente.