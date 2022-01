(CNN) — El hijo de la actriz y directora Regina King, Ian Alexander Jr., se suicidó, confirmó su representante a CNN el sábado. Tenía 26 años.

“Nuestra familia está devastada en el nivel más profundo por la pérdida de Ian. Él es una luz tan brillante que se preocupaba mucho por la felicidad de los demás. Nuestra familia pide consideración respetuosa durante este tiempo privado“, dijo King en una declaración proporcionada por su representante.

Alexander era músico y DJ. Se le conocía bajo el nombre de “Desduné“, según su página de Instagram. Había lanzado un nuevo sencillo, “Green Eyes”, el 7 de enero y tenía actuaciones programadas en Los Ángeles a finales de este mes.

Lee también: “Ella nunca estuvo muy cerca de mí”: Britney Spears respondió al revelador libro de su hermana

Él era el único hijo de King, a quien compartió con su exesposo, el productor discográfico Ian Alexander Sr.

El hijo de King rindió homenaje a su madre en su cumpleaños el año pasado.

“Feliz cumpleaños a mi compañera, ¡muy orgulloso de ti e inspirado por tu amor, arte y gangsta! Poder verte tomar esta vida por el cuello y hacerla tuya es algo por lo que siempre estaré agradecido. Pero tenerte como mi madre es el regalo más grande que podría pedir. Ser todo lo que eres y tener siempre el tiempo para estar ahí, amarme y apoyarme incondicionalmente es verdaderamente extraordinario”.

Lee también: Extienden exitosa muestra artística “Beyond Van Gogh: The Immersive Experience”

King habló sobre el profundo amor que sentía por su hijo en una entrevista de 2011 con CNN.

“Me emociono porque mi hijo es un joven increíble, y tuve que ser madre para darme cuenta de lo increíble que es una mujer [mi madre]”, dijo King. “No sabes lo que es el amor incondicional. Puedes decir que sí, pero si no tienes un hijo, no sabes qué es eso. Pero cuando lo experimentas, es lo más satisfactorio que existe. Así que, esa es la mejor parte de mí. Ser la madre de Ian”.