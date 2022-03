“Tengo orgullo y esperanza por todo lo que está pasando en Chile ahora. Me encantaría estar ahí. Ahora ven que tengo que estar acá, pero ahí está mi corazón”.

Con estas palabras, el reconocido actor chileno-estadounidense, Pedro Pascal, describió sus sentimientos y emociones ante el proceso constituyente que se está llevando a cabo en Chile.

En el festival de cine estadounidense South by Southwest (SXSW), durante la ronda de preguntas en la alfombra roja, una periodista le preguntó al protagonista de The Mandalorian sobre el órgano redactor: “En Chile se está escribiendo una nueva Constitución. ¿Cuál sería tu mensaje para la población?”.

.@MadisonMills22 asks @PedroPascal1 what his message is to the Chilean people as the country rewrites its Constitution.

Here's what he has to say👇 pic.twitter.com/ZBTTUp7mx5

— Bloomberg Quicktake (@Quicktake) March 14, 2022