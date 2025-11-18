Mira el primer tráiler de “The Beatles Anthology”: Disney+ promete material remasterizado y capítulo inédito

La plataforma reveló el avance de la serie documental remasterizada que incluye un episodio adicional con escenas nunca vistas de McCartney, Harrison y Starr.

Disney+ estrenó el tráiler de The Beatles Anthology, la aclamada serie documental que llegará a la plataforma con un episodio inédito el próximo 26 de noviembre.

El avance de dos minutos muestra material nunca visto de Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr trabajando en el proyecto original durante los años noventa.

La serie remasterizada se lanzará en tres bloques consecutivos durante tres días, completando los nueve episodios.

Detalles del estreno escalonado

Según reportó NME, el nuevo episodio, dirigido por Oliver Murray, presenta a los tres miembros sobrevivientes reflexionando sobre su época en la banda. La serie incluye entrevistas con los Beatles y archivos de John Lennon, abarcando desde sus inicios en Liverpool hasta su consagración global.

El equipo de restauración de Apple Corps, junto con los técnicos de Peter Jackson, realizó un proceso de remasterización completo para esta edición especial.

El lanzamiento coincide con el relanzamiento del álbum compilatorio Anthology y fortalece el contenido beatle disponible en Disney+.