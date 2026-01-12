Meta nombra a Dina Powell, exasesora de Trump, como su nueva presidenta y vicepresidenta

Tendencias facebook

La ejecutiva, con amplia trayectoria en Goldman Sachs y en el gobierno de EE.UU., guiará la estrategia global de la tecnológica, con foco en su impulso a la inteligencia artificial.

(EFE) – Meta anunció el nombramiento de Dina Powell McCormick, exasesora del expresidente Donald Trump y veterana de Goldman Sachs, como su nueva presidenta y vicepresidenta de la empresa.

Mark Zuckerberg, CEO de la compañía, destacó que “la experiencia de Dina en los niveles más altos de las finanzas globales” la hace idónea para gestionar la próxima fase de crecimiento de la tecnológica, especialmente en su carrera por el desarrollo de inteligencia artificial.

Una estratega para la era de la IA

Powell, de 52 años y quien renunció a la junta directiva de Meta en diciembre, se integrará al equipo ejecutivo para guiar la estrategia y ejecución general de la empresa.

Su rol incluirá supervisar las inversiones en infraestructura computacional y forjar alianzas estratégicas que amplíen la capacidad de inversión a largo plazo.

Donald Trump celebró el nombramiento en Truth Social, definiéndola como una persona “fantástica y talentosa” que sirvió a su administración con distinción.

La ejecutiva, que también trabajó en el Departamento de Estado con George W. Bush, posee una trayectoria de 16 años en Goldman Sachs y más recientemente en la firma de inversiones BDT & MSD Partners.

