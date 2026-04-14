Atlético de Madrid vs. Barcelona: A qué hora juegan y dónde ver la vuelta de cuartos de Champions

El equipo de Diego Simeone recibe este martes 14 de abril al cuadro catalán en el Metropolitano, por la revancha de cuartos de final de la UEFA Champions League 2025-2026.

Atlético de Madrid y Barcelona se enfrentarán este martes 14 de abril en el Estadio Metropolitano, por la vuelta de los cuartos de final de la UEFA Champions League 2025-2026.

El encuentro está programado para las 15:00 horas de Chile y, para Sudamérica, se podrá ver en vivo a través del Plan Premium de Disney+.

La serie llega con ventaja para el equipo dirigido por Diego Simeone, luego de su triunfo por 2-0 en la ida disputada el 8 de abril en el Camp Nou, con goles de Alexander Sorloth y Julián Álvarez.

Atlético buscará sellar su clasificación a semifinales ante un Barcelona que necesita remontar para seguir con vida en el torneo continental.

En la previa, el conjunto madrileño viene de caer por 2-1 ante Sevilla en LaLiga, mientras que el cuadro azulgrana llega tras imponerse por 4-1 a Espanyol en el clásico catalán.