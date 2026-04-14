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Atlético de Madrid vs. Barcelona: A qué hora juegan y dónde ver la vuelta de cuartos de Champions

Por Michel Nahas Miranda

14.04.2026 / 07:26

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El equipo de Diego Simeone recibe este martes 14 de abril al cuadro catalán en el Metropolitano, por la revancha de cuartos de final de la UEFA Champions League 2025-2026.

Atlético de Madrid y Barcelona se enfrentarán este martes 14 de abril en el Estadio Metropolitano, por la vuelta de los cuartos de final de la UEFA Champions League 2025-2026.

El encuentro está programado para las 15:00 horas de Chile y, para Sudamérica, se podrá ver en vivo a través del Plan Premium de Disney+.

La serie llega con ventaja para el equipo dirigido por Diego Simeone, luego de su triunfo por 2-0 en la ida disputada el 8 de abril en el Camp Nou, con goles de Alexander Sorloth y Julián Álvarez.

Atlético buscará sellar su clasificación a semifinales ante un Barcelona que necesita remontar para seguir con vida en el torneo continental.

En la previa, el conjunto madrileño viene de caer por 2-1 ante Sevilla en LaLiga, mientras que el cuadro azulgrana llega tras imponerse por 4-1 a Espanyol en el clásico catalán.

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