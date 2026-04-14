“Gobernar también es tomar decisiones; algunas no son fáciles”: Ministra de la Mujer respalda despido de directora de SernamEG

Judith Marín sostuvo que la desvinculación responde a una pérdida de confianza y aseguró que se respetarán los procedimientos legales, incluyendo la indemnización correspondiente.

La ministra de la Mujer, Judith Marín, abordó en, La Mañana de Agricultura, la salida de la directora del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género (SernamEG), Priscila Carrasco, reafirmando que la determinación ya está tomada y que se ejecutará conforme a la normativa vigente.

Según explicó, la decisión se fundamenta en una falta de confianza y en lfema necesidad de asegurar el adecuado funcionamiento del servicio.

En esa línea, recalcó que el proceso contempla el cumplimiento de las disposiciones legales, incluida la indemnización correspondiente.

La secretaria de Estado reconoció que se trata de una medida compleja. “Gobernar también es tomar decisiones; algunas no son fáciles. Esta no fue para nada fácil, pero también miramos la totalidad”, afirmó, subrayando que no se dejará a la exautoridad “en el desamparo”.

Respecto a la situación actual de Carrasco, la ministra indicó que se encuentra con licencia médica, lo que debe ser respetado por la cartera. “No podemos poner en duda tampoco el pronunciamiento de un profesional de la salud”, señaló.

Asimismo, confirmó que la desvinculación se concretará una vez finalizado ese periodo.

En otro ámbito, Marín se refirió a las acciones del ministerio frente a las cifras de femicidio, destacando el impulso de una campaña comunicacional. Para ello, indicó que ya han establecido coordinaciones con Carabineros, enfatizando su rol como primer punto de contacto para realizar denuncias.

La ministra insistió en la necesidad de sancionar la violencia contra las mujeres sin matices. “No puede quedar sin sanción quien violente a nuestras mujeres”, afirmó, agregando que este principio ha guiado también la postura frente a otros episodios recientes.

Finalmente, sostuvo que el trabajo conjunto con las policías es clave para mejorar los resultados en la prevención y persecución de estos delitos, enfatizando la importancia de una acción coordinada entre las instituciones.