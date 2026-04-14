Negocios ipsa

IPSA abre al alza impulsado por el sector minero y posibles negociaciones entre Estados Unidos e Irán

Por Miguel Buksdorf

14.04.2026 / 10:36

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El principal índice bursátil del país avanzó hasta los 11.265,57 puntos tras la buena jornada de SQM-B, que subió 6,17% este lunes, y las señales desde Estados Unidos para retomar las negociaciones con Irán.

Este martes la Bolsa de Santiago abrió al alza impulsada por los números verdes en el sector minero y las señales de una posible reanudación de negociaciones entre Estados Unidos e Irán.

En concreto, el cobre COMEX superó los US$ 6 la libra, estableciéndose en torno a los 6,07 dólares. Asimismo, las acciones de SQM-B subieron un 6,17% este lunes, incentivando a los mercados a invertir en el área.

De esta manera, el S&P IPSA abrió con un alza del 1,19%, alcanzando las 11.265,57 unidades durante la mañana, siendo estas las mejores cifras desde la primera mitad de febrero.

En esa línea, el alza del selectivo también estuvo influenciada por la subida en las acciones de Latam (3,05%), SQM-B (2,06%) y Vapores (1,70%).

¿Cómo abrió el dólar?

El dólar abrió este martes con una baja de casi $10, cotizando en torno a los $885 hacia la apertura de los mercados, quedando en $884,4 comprador, $885,65 vendedor.

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