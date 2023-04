(CNN) – El “bromance” de Matthew McConaughey y Woody Harrelson es bien conocido, su química se tradujo de manera memorable en la pantalla durante la primera temporada de la aclamada serie True Detective.

Ahora, McConaughey sugirió en una entrevista en el podcast Let’s Talk Off Camera with Kelly Ripa que él y Harrelson podrían ser hermanos.

“Sabes, donde empiezo y donde él termina, y donde él comienza y yo termino, siempre ha sido como una línea difusa”, dijo McConaughey a principios de esta semana.

“Y eso es parte de nuestro bromance, ¿verdad? Mis hijos lo llaman tío Woody. Sus hijos me llaman tío Matthew, etc., etc. Y ves fotos de nosotros y mi familia piensa que muchas fotos de él son mías. Su familia piensa que muchas fotos mías son él”.

“En Grecia, hace unos años, estábamos sentados hablando de lo unidos que somos y de nuestras familias”, dijo McConaughey. “Y mi mamá está allí y dice: ‘Woody, conocí a tu papá’… Todos estaban al tanto de los puntos suspensivos que dejó mi mamá después de ‘conocí’. Fue un C-O-N-O-C-Í intencionado”.

“Luego desglosamos lo que significaba este ‘conocí’ e hicimos algunos cálculos y descubrimos que el padre (de Harrelson) estaba de licencia al mismo tiempo que mi madre y mi padre estaban en su segundo divorcio. Luego están los posibles recibos y lugares en el oeste de Texas donde podría haber habido un encuentro, una reunión o un momento “conocido”.

McConaughey agregó que la pareja está “al punto” de hacerse pruebas de ADN para verificar sus sospechas, pero que él era más reacio que Harrelson en caso de que descubriera que su padre podría no ser su padre biológico “después de 53 años de creer eso”.

Ambos aparecen en la serie de comedia Brother From Another Mother para Apple TV+, una representación ficticia de su propia amistad.

Los dos actores se conocieron en 1997 mientras trabajaban en la película EDtv de Ron Howard, aunque no están de acuerdo sobre el momento preciso.

“Había tequila involucrado”, bromeó McConaughey en un video en su canal verificado de YouTube.

Recuerda haber conocido a Harrelson por primera vez en una prueba de vestuario en San Francisco para EDtv, cuando Harrelson entró vistiendo “pantalones cortos de ciclista, una camiseta de ciclismo profesional y todavía tiene puestos sus zapatos profesionales para andar en bicicleta con los que camina por las calles de San Francisco”.

Desde entonces, McConaughey y Harrelson han protagonizado juntos la película Surfer, Dude y la serie True Detective.