Luis Jara y su resiliencia ante el bullying: “Era el gordito que no jugaba a la pelota, que no tenía buen mono para la tele”

El animador profundizó en cómo enfrentó los cuestionamientos tras el episodio con Robbie Williams en 2004, donde, debido a las barreras idiomáticas, no lograron concretar la entrevista, y cómo logró enfrentar ese momento a través del humor. Pero además, en cómo siempre tuvo que lidiar con las críticas.

El nombre Luis Alberto Jara Cantillana puede sonar común, pero Luis Jara es reconocido por varias generaciones en Chile, tanto por su carrera musical como televisiva.

Hace unos meses, el músico grabó su último disco titulado Latin Swing, bajo la producción de Humberto Gatica, reconocido en la industria por haber trabajado con artistas como Michael Jackson y Andrea Bocelli. En octubre, Jara volverá a los escenarios con un tour para promocionar su disco.

En su carrera musical, Jara ha cosechado diversos éxitos, entre ellos la canción Ámame, con la que planea conmemorar los 40 años desde su estreno. Al hacer un recorrido por su experiencia en el rubro, recordó un suceso: una vez escuchó a un productor decir que “no tenía buen mono”, refiriéndose a su apariencia, aunque tuviera talento. En ese entonces, otro niño doblaba su voz.

“He ido construyendo una personalidad en base al rigor, al sobreponerse, a la resiliencia”, subrayó.

Del estrellato al cuestionamiento

Uno de los episodios que marcó su carrera televisiva ocurrió en 2004, cuando en su programa Mucho Lucho, emitido por Canal 13, recibió a Robbie Williams. El encuentro no terminó de manera favorable para ambos.

“Yo me arrepiento y me avergüenzo de no haber sido lo suficientemente firme frente a Robbie Williams”, expresó en una entrevista con The Clinic.

Una de las dificultades fue el idioma: Jara no dominaba el inglés y el cantante británico se negó a tener una traducción simultánea.

“Convertí la vergüenza en una oportunidad, con humor, y es el humor a la fuerza lo que se convierte en un aprendizaje. No hay nada que no sea insalvable, que no se pueda superar”, añadió.

Consultado sobre cómo ha enfrentado las imitaciones y los cuestionamientos a lo largo de su carrera, Jara explicó que ha librado diversas batallas.

“Yo fui un resiliente del bullying. Era el gordito que no jugaba a la pelota, que no tenía patio, que no tenía un buen mono para la tele, y que finalmente se convirtió en presidente de curso, en el compañero que estaba en teleseries y en el más divertido de todos”, complementó.

Al reflexionar sobre sus vivencias, Jara abraza a su niño interior, afirmando que no necesita castigos ni discriminaciones. “Veo a un niñito de barrio, ansioso, con mucho amor por sus padres, queriendo salir al mundo, con dos cuerdas vocales y nada más”, concluyó.