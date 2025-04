Lele Pons responde a críticas tras caída en fiesta de revelación de género: “Ya me estoy regañando a mí misma”

La artista se refirió a la caída que sufrió durante la fiesta de revelación de género de su bebé. En ese contexto, descartó haber sido hospitalizada y afirmó que se encuentra bien físicamente, aunque reconoció estar afectada emocionalmente por los cuestionamientos que ha recibido.

(EFE/CNN Chile) –¡Será niña!, así revelaron el sexo de su primer hijo la cantante y actriz venezolana Lele Pons y su marido, el cantante puertorriqueño Guaynaa, durante una fiesta celebrada este viernes en Miami a la que acudieron decenas de celebridades del mundo de la música, el entretenimiento y las redes sociales.

El salón, ubicado en el Faena Forum de Miami, estuvo decorado en dos tonos rosa y azul, donde la comida también estuvo pensada para honrar las raíces de la pareja ya que en el lado las mujeres se presentaron delicias puertorriqueñas y en el de hombres sabores venezolanos.

Entre los famosos asistentes se encontraban nombres como Chayanne, Sebastián Genta, Ricky Montaner, Sebastián Yatra, Beto de Rawayana, Greeicy, Anitta, Belinda, Natti Natasha, Harry Jowsey, Isabela Grutman, Camila Coelho, Yailín la más viral y Nadia Ferreira, quienes presenciaron cómo la pareja dio vida a uno de los momentos más especiales de su vida.

La revelación del género del bebé fue un momento mágico ya que Lele y Guaynaa eligieron una creativa y divertida forma de compartir la noticia utilizando potes de pintura.

Entre risas y música, la ceremonia inicio con unas palabras inspiradoras del reconocido DJ Khaled.

Luego en el instante crucial, cuando Pons y Guaynaa abrieron la lata, la pintura rosa cayó sobre varios de los invitados, incluyendo a Belinda, Beto, Anitta e Isadora Figueroa, llenando el ambiente de aplausos y emociones, tal como describe un comunicado.

Pons confirmó que su hija llegará este verano y que la madrina de la bebé será la estrella brasileña Anitta, una de sus grandes amigas y aliadas en la música.

La también cantante e ‘influencer’, cuyo nombre de pila es Eleonora Pons Maronese, y Guaynaa, cuyo nombre real es Jean Carlos Santiago Pérez, contrajeron matrimonio hace dos años después de más de cuatro años de noviazgo.

Lele Pons se ha destacado en el mundo del entretenimiento digital y la música, con millones de seguidores en Instagram y YouTube, donde es reconocida por su creatividad y humor.

Guaynaa, a su vez, se ha establecido en la escena musical urbana con letras ingeniosas, ritmos pegajosos y su peculiar sentido del humor.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Guaynaa 🧿 (@guaynaa)

La polémica

La artista se refirió a la controversia generada en redes sociales tras su caída durante el evento de revelación de género. En el canal de YouTube de Javier Ceriani, señaló que físicamente se encuentra en buen estado, aunque emocionalmente está afectada.

En ese sentido, descartó haber sido hospitalizada y explicó que solo acudió a un centro médico para realizarse un chequeo. Asimismo, afirmó que estaba bastante nerviosa por la situación, debido a los comentarios que ha recibido.

“No he estado bien por muchas razones (…) Lo que siento yo, lo siente el bebé”, expresó. Sobre el incidente, subrayó: “Uno quiere que todo sea perfecto, algo especial, pero… no, me asusté. Todo estuvo bien, pero lo más fuerte fue el día siguiente”, relató.

Reiteró que lo ocurrido fue triste, porque todo marchaba bien inicialmente, y respecto a las críticas, agregó: “La gente me está diciendo que intencionalmente quería hacerle daño a mi bebé. Yo siempre he querido ser mamá”, lo cual —afirmó— ha afectado su salud mental: “Ya me estoy regañando a mí misma”.