Cuándo pagan la devolución de impuestos 2026: Revisa la primera fecha de depósito del SII

El SII confirmó que el primer depósito de la Operación Renta 2026 será el 29 de abril para quienes presenten su declaración entre el 1 y el 8 de abril y opten por transferencia electrónica. El proceso estará abierto hasta el 30 de abril.

La Operación Renta 2026 ya comenzó y una de las principales dudas entre los contribuyentes apunta a la fecha de la primera devolución de impuestos. De acuerdo con el calendario oficial del Servicio de Impuestos Internos (SII), el primer pago se realizará el miércoles 29 de abril para quienes envíen su declaración entre el 1 y el 8 de abril y elijan recibir el dinero mediante depósito bancario.

El SII además informó que el proceso de declaración estará disponible hasta el jueves 30 de abril y proyecta recibir más de 5,1 millones de declaraciones.

En paralelo, el organismo puso a disposición propuestas de declaración para millones de contribuyentes, las que pueden revisarse en su plataforma oficial.

Después de esa primera fecha, el calendario oficial contempla nuevos pagos según el día en que se envíe el Formulario 22. Quienes declaren entre el 9 y el 23 de abril recibirán su devolución el 15 de mayo, mientras que quienes lo hagan entre el 24 de abril y el 8 de mayo la obtendrán el 27 de mayo.

Para quienes elijan la devolución mediante cheque, el plazo es distinto. En ese caso, la fecha informada para el pago es el 29 de mayo, sin importar cuándo se haya presentado la declaración dentro de los plazos establecidos.

Otra fecha relevante del proceso tiene que ver con quienes deban pagar impuestos en vez de recibir devolución. El SII indicó que esos contribuyentes podrán enviar el Formulario 22 con pago entre el 8 y el 30 de abril.

Además, el 24 de abril vence el plazo para reemplazar una declaración ya presentada, el 29 de abril cierra la autorización para cancelar deuda vía Pago Electrónico a Cuentas (PEC) y el 30 de abril termina el plazo para el Pago Electrónico en Línea (PEL) con tarjeta de débito o crédito.