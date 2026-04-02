Messi, Cristiano, Vinicius y Mbappé se reúnen en campaña de LEGO para el Mundial 2026

La marca de juguetes lanzó una nueva línea vinculada a la Copa del Mundo y reunió a cuatro de las principales figuras del fútbol en un spot promocional. La colección incluye el trofeo oficial, el emblema del torneo y sets inspirados en los jugadores.

LEGO volvió a cruzar fútbol y marketing a gran escala con una campaña oficial rumbo al Mundial 2026 que reúne a Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Vinicius Júnior y Kylian Mbappé en una misma pieza promocional.

La acción acompaña el lanzamiento de una línea especial de productos asociada a la Copa del Mundo.

El eje de la colección es una réplica armable del trofeo oficial de la FIFA World Cup 2026, un set identificado como 43020 en la tienda oficial de LEGO.

La compañía también exhibe en su catálogo otros productos vinculados al torneo, entre ellos el emblema oficial del Mundial y sets centrados en Messi, Cristiano Ronaldo, Vinicius Jr. y Mbappé.

En el comercial, los cuatro futbolistas aparecen sentados alrededor de una mesa y compiten por llevar sus figuras a la cima del trofeo, en una puesta en escena que apunta directo a la expectativa previa a la Copa del Mundo.

La campaña se inscribe dentro de la alianza entre LEGO y FIFA, anunciada meses atrás con el lanzamiento de una versión a escala del trofeo de la cita planetaria.

La tienda oficial de LEGO ya muestra esta línea bajo la categoría de “The Beautiful Game” en su sitio en inglés y “Du beau jeu” en su versión en francés, donde aparecen varios de los sets temáticos ligados al Mundial 2026.

Entre ellos figuran productos como Lionel Messi – Soccer Legend, Cristiano Ronaldo – Soccer Legend, Vini Jr. – Soccer Highlights y Kylian Mbappé – Soccer Highlights.

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