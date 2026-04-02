Taste Atlas destaca al melón con vino entre los 10 mejores cócteles de vino del mundo

La guía culinaria relevó que el melón con vino "es un elemento tan fundamental de la cultura y la gastronomía chilena que incluso tiene su propio día".

El melón con vino chileno fue destacado por la guía culinaria Taste Atlas como uno de los 10 mejores cócteles de vino del mundo.

Este trago, que se consume tradicionalmente en verano para sobrellevar las altas temperaturas, se ubicó en el segundo puesto del ranking con una calificación de 4,2 estrellas de un total de 5.

Y quedó solo por detrás de “White Sangría” proveniente de España, que obtuvo la misma calificación.

Sobre el melón con vino, Taste Atlas comentó que “es una bebida chilena que consiste en un melón honeydew ahuecado y relleno de vino blanco frío y azúcar glas. Esta mezcla dulce y pegajosa es especialmente popular durante el verano y suele compartirse entre amigos en barbacoas, celebraciones y picnics”.

“El melón con vino es un elemento tan fundamental de la cultura y la gastronomía chilena que incluso tiene su propio día: el 15 de enero, cuando se celebra anualmente esta bebida y se anima a la gente a pasar tiempo con sus seres queridos mientras disfrutan de esta bebida alcohólica ligera y refrescante”, detalló la guía culinaria.

The 10 Best Wine Cocktails in the World: https://t.co/keI4MrIWBy pic.twitter.com/fR2GPdVos7 — TasteAtlas (@TasteAtlas) April 2, 2026

En el listado también aparecen otros tragos chilenos que contienen vino. En el lugar 16 está el ponche a la romana (3,6/5) y en el 19 está la borgoña (3,5/5).

El ranking completo se puede ver aquí.

La lista de los 10 mejores cócteles con vino: