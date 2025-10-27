Frankie Muniz revela primer vistazo del reencuentro familiar en revival de “Malcolm in the Middle”

El actor compartió una imagen con sus hermanos en pantalla en el set de la serie derivada que llegará a Disney+ en 2026, contando con el elenco original completo.

Frankie Muniz generó expectación entre los fanáticos al publicar una imagen del reencuentro de los hermanos en el set de Malcolm In The Middle: Life’s Still Unfair, el revival de la comedia clásica que prepara Disney+.

La fotografía muestra a Muniz (Malcolm) junto a Christopher Masterson (Francis) y Justin Berfield (Reese), en lo que constituye la primera vista tras bambalinas de la producción.

“Estoy demasiado emocionado por que todos vean los nuevos episodios y extraño a mis hermanos”, escribió el actor en su cuenta de X.

I was told not to post this yet, but then I remembered the theme song. I’m just too excited for y’all to see the new episodes and I miss my brothers. pic.twitter.com/LT2aXgsAOK — Frankie Muniz (@frankiemuniz) October 23, 2025

Un regreso esperado

La serie derivada, creada por Linwood Boomer de la original, contará con cuatro episodios y reunirá al elenco completo incluyendo a Bryan Cranston y Jane Kaczmarek como los padres.

Según reportó NME, Muniz describió la experiencia de rodaje como “el mejor momento de toda mi vida”, destacando en el podcast Lightweights su entusiasmo por el proyecto.

El revival mantendrá elementos icónicos como el tema “Boss Of Me” de They Might Be Giants, ganador de un Grammy en 2002. La producción se estrenará en 2026, marcando el retorno de una de las comedias familiares más queridas de la televisión.