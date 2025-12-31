Estas son las lunas llenas, lluvias de meteoritos y eclipses que se podrán observar en 2026

El año nuevo comienza con la luna llena del lobo el sábado, la primera de tres superlunas este año. Júpiter, el planeta más grande de nuestro sistema solar, aparecerá al sur del orbe plateado, según EarthSky.

(CNN) – Lunas llenas brillantes, deslumbrantes lluvias de meteoritos y eclipses totales extraordinarios darán a los observadores de estrellas muchas razones para mirar al cielo en 2026.

La luminosidad de la superluna, que parece más brillante y llena que una luna llena normal debido a su proximidad a la Tierra, puede impedir la visibilidad de la lluvia de meteoros Cuadrántidas.

Se espera que las Cuadrántidas alcancen su punto máximo entre las 4 y las 7 p. m. (hora del Este de EE. UU.) del sábado, justo cuando la luna llena domine el cielo nocturno.

Pero habrá muchas más lluvias de meteoritos y eventos celestiales que esperar en 2026, según Robert Lunsford, coordinador del informe de bolas de fuego de la American Meteor Society.

Superlunas y lunas llenas

La mayoría de los años se ven 12 lunas llenas, una cada mes. Pero en 2026, habrá 13, dos de ellas en mayo.

La segunda luna llena de un mes se conoce como luna azul, como la frase “una vez en una luna azul”.

Normalmente, las lunas llenas ocurren cada 29 días, mientras que la mayoría de los meses en nuestro calendario duran 30 o 31 días, por lo que los meses y las fases lunares no se alinean exactamente, lo que da como resultado una luna azul aproximadamente cada 2 años y medio.

Tras la superluna de enero, las dos siguientes serán en noviembre y diciembre. En promedio, la Luna se encuentra a una distancia de aproximadamente 384.472 kilómetros (238.900 millas) de la Tierra. Sin embargo, la superluna de diciembre será la más cercana del año, a 356.740 kilómetros (221.667 millas), según EarthSky.

Aquí están el resto de las lunas llenas en 2026, según el Almanaque del Agricultor:

1 de febrero: Luna de nieve

3 de marzo: Luna de gusano

1 de abril: Luna rosa

1 de mayo: Luna de flores

31 de mayo: Luna azul

29 de junio: Luna de fresa

29 de julio: Luna de ciervo

28 de agosto: Luna del esturión

26 de septiembre: Luna de cosecha

26 de octubre: Luna del cazador

24 de noviembre: Luna del castor

23 de diciembre: Luna fría

Lluvias de meteoritos

Después del pico de las Cuadrántidas a principios de enero, los observadores del cielo tendrán que esperar un poco hasta la lluvia de meteoros Líridas en abril.

Aquí están las fechas para el resto de las lluvias de meteoritos que alcanzarán su punto máximo en 2026, según la Sociedad Americana de Meteoros.

Líridas: 21 y 22 de abril

Eta Acuáridas: 5-6 de mayo

Delta Acuáridas del Sur: 30 y 31 de julio

Alfa Capricornidas: 30-31 de julio

Perseidas: 12-13 de agosto

Oriónidas: 21 y 22 de octubre

Táuridas del Sur: 4 y 5 de noviembre

Táuridas del Norte: 11 y 12 de noviembre

Leónidas: 16-17 de noviembre

Gemínidas: 13-14 de diciembre

Úrsidas: 21-22 de diciembre

“Las Perseidas y las Gemínidas serán las mejores lluvias de estrellas del año”, dijo Lunsford. “Se prevé que las Perseidas alcancen su máximo potencial sin interferencias lunares”.

Las Gemínidas produjeron una poderosa lluvia de meteoros en 2025, con índices de hasta 135 por hora, señaló Lunsford.

“No hay razón por la que no podamos esperar tasas similares en 2026, una vez que se ponga la luna”.

Eclipses solares

Los observadores del cielo podrán disfrutar de la espectacular aparición de dos eclipses solares y dos eclipses lunares este año, según la NASA.

El 17 de febrero se producirá un eclipse solar anular sobre la Antártida. Este fenómeno ocurre cada año cuando la Luna se encuentra cerca o en el punto más alejado de su órbita con respecto a la Tierra, al pasar entre la Tierra y el Sol. Como resultado, la Luna no puede bloquear completamente al Sol como ocurre durante un eclipse solar total, sino que la intensa luz del Sol rodea su sombra, creando un efecto de anillo de fuego. Mientras tanto, un eclipse solar parcial en forma de medialuna será visible en la Antártida, África y Sudamérica.

Asegúrese de usar gafas de eclipse adecuadas para ver los eclipses solares de manera segura, ya que la luz del sol puede ser dañina para los ojos.

Un eclipse solar total será visible en Groenlandia, Islandia, España, Rusia y parte de Portugal el 12 de agosto. Un eclipse parcial será visible para quienes lo observen en Europa, África y América del Norte.

Eclipses lunares

Un eclipse lunar total aparecerá en el cielo nocturno en Asia, Australia, las islas del Pacífico y las Américas el 3 de marzo.

Un eclipse lunar solo puede ocurrir durante la luna llena, cuando el Sol, la Tierra y la Luna se alinean y la Luna pasa a la sombra de la Tierra. Cuando esto ocurre, la Tierra proyecta dos sombras sobre la Luna. La sombra parcial exterior se llama penumbra; la sombra completa y oscura es la umbra.

Cuando la luna llena se mueve hacia la sombra de la Tierra, se oscurece, pero no desaparece. En cambio, la luz solar que atraviesa la atmósfera terrestre ilumina la luna de forma espectacular, tiñéndola de rojo, razón por la cual este evento se conoce a menudo como “luna de sangre”.

Este fenómeno se produce porque la luz azul sufre una mayor dispersión atmosférica que la luz roja, y como resultado, el rojo es el color predominante cuando la luz solar atraviesa nuestra atmósfera y proyecta su luz sobre la Luna. Dependiendo de las condiciones climáticas de tu zona, la Luna puede verse de un rojo óxido o ladrillo.

Un eclipse lunar parcial será visible para quienes estén en América, Europa, África y Asia occidental entre el 27 y el 28 de agosto. Los eclipses parciales ocurren cuando el Sol, la Tierra y la Luna no se alinean completamente, por lo que solo una parte de la Luna pasa a la sombra.

Consulte el sitio web de Time and Date para ver el momento y las ubicaciones exactas de estos eclipses.

Desfiles y apariciones de planetas

Febrero acogerá un desfile de seis planetas visibles en el cielo nocturno.

Saturno estará cerca del horizonte, mientras que Venus y Mercurio parecerán elevarse por encima del sol poniente, según EarthSky. Neptuno también aparecerá junto a Saturno, pero el distante gigante helado solo será visible con telescopio o binoculares.

Mientras tanto, Urano será visible cerca de la Luna el 23 de febrero, también con la ayuda de binoculares o un telescopio. El luminoso Júpiter también será visible para quienes miren hacia el este al anochecer. La Luna y Júpiter estarán muy cerca el 26 de febrero.

El 19 de mayo, tras la puesta del sol, la luna creciente brillará entre Júpiter y Venus. Durante la primera semana de junio, Júpiter y Venus aparecerán uno al lado del otro debido a la posición de sus órbitas, a pesar de que no son planetas cercanos en el espacio. Al anochecer del 8 y 9 de junio, Venus y Júpiter parecerán intercambiar posiciones en el cielo nocturno, creando la ilusión óptica de un planeta doble, según EarthSky.

Poco más de una semana después, Venus aparecerá sobre la luna creciente, y debajo de ella serán visibles Júpiter y Mercurio.

Otra ilusión óptica celestial que deleitará a los observadores del cielo es la desaparición de Júpiter en otoño. En la madrugada del 6 de octubre, la luna creciente y Júpiter aparecerán tan cerca que, para quienes la observen desde Norteamérica, al este de San Luis, la luna parecerá ocultar temporalmente a Júpiter durante aproximadamente una hora antes de reaparecer por el otro lado.

En la madrugada del 16 de noviembre, el resplandor rojizo de Marte aparecerá cerca de Júpiter en el cielo oriental. Y en la mañana del 4 de diciembre, la luna creciente se emparejará con la brillante Venus, mientras que Júpiter y Marte formarán otro dúo centelleante.