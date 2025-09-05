“Doña Peta” y “Emporio Zunino”: Las empanadas con historia que mantienen viva la tradición en Santiago en Fiestas Patrias

A pesar de que locales emblemáticos de Santiago, como La Piojera y El Hoyo, han cerrado sus puertas en la comuna, aún persisten espacios con tradición y prestigio gastronómico. Entre ellos destacan “Doña Peta” y el “Emporio Zunino”, que mantienen viva la costumbre de disfrutar empanadas con historia en estas Fiestas Patrias.

La comuna de Santiago goza de historia patrimonial, pero también gastronómica, y en estas fiestas patrias un plato imperdible son las empanadas.

Un lugar que destaca es “Doña Peta” o “Doña Petita”, ubicado en Diez de Julio 101a, que fue fundado en 1949. Su principal carta incluye berlines de crema y manjar, y las empanadas, populares en el Barrio 10 de Julio.

El local lleva este nombre en honor a Doña Petronila, quien entregó a Don Arturo Vargas Madariaga, fundador de la pastelería, una receta que trascendió generaciones: la empanada de pino. Además, ofrece las populares sopaipillas.

Otra opción que goza de tradición y prestigio es el Emporio Zunino, situado en el exterior del Mercado Central de Santiago.

Fundado en 1930 por los hermanos Zunino, originarios de Tiglieto, al norte de Italia, este local ha sabido mantener viva su esencia a lo largo de las décadas.

Eugenio Zunino, hijo del fundador, administró este negocio por casi 50 años hasta su fallecimiento. Actualmente lo dirige su hijo Claudio, nieto de Sebastián, consolidando así a la tercera generación al mando de este histórico local.