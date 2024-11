“Hay cosas que en Chile funcionan muy bien y damos por sentadas”: Chilena radicada en Suecia expone los servicios que Europa no tiene

La joven puso como ejemplo Reino Unido, Irlanda y Francia dentro de “muchos países que uno dice: 'Son países primermundistas, países que deberían estar mucho más desarrollados que nosotros. Y nos damos cuenta que sí, obviamente está más desarrollados en muchísimas cosas… pero hay otras que no, (en las) que literalmente viven en el año 1”, admitió.

Las vivencias de una chilena radicada en Suecia se han vuelto virales en redes sociales y han generado un amplio debate entre usuarios.

“Uno nunca sabe lo que tiene hasta que lo pierde”, comienza reflexionando Daniela Lorenzo en un video publicado a través de su cuenta de TikTok.

“Cuando yo llegué a vivir acá, daba cosas por sentadas que iban a ser, que iban a pasar, que iban a existir. Me di cuenta que no, que no existen; que no son como en Chile”, explicó.

Aclaro que, “obviamente”, el país en el que nació “no es perfecto, pero sí hay muchas cosas que en Chile funcionan muy, muy bien y que nosotros nunca nos cuestionamos. Porque, simplemente, las damos por sentadas”.

En el registro, Lorenzo comentó que, al mudarse al país escandinavo hace cuatro años, asumió que algunos servicios serían similares a los que conocía en Chile.

Sin embargo, pronto descubrió que, aspectos como las transferencias bancarias inmediatas, o el soporte rápido en caso de bloqueo de tarjetas, no están tan desarrollados.

“Les voy a dar un ejemplo que les va a volar la cabeza: ¿Ustedes sabían que las transferencias bancarias instantáneas son un privilegio de los chilenos?”.

Explicó que, en Suecia, estas operaciones pueden tardar hasta tres días hábiles, a menos que ambas personas usen el mismo banco. Y otro ejemplo mencionado fue el proceso de desbloqueo de tarjetas bancarias.

En su experiencia, al equivocarse en el PIN de su tarjeta y bloquearla, no fue posible restablecer el acceso ni en persona ni por teléfono, lo que la obligó a solicitar una nueva tarjeta por correo postal, en un plazo de hasta cinco días hábiles.

Lee también: Venezolana cuenta las cosas que le sorprendieron al viajar en bus en Chile: “Es impresionante que tenemos televisión”

Esta situación le pareció particularmente complicada, al recordar que en Chile, un caso similar podría resolverse rápidamente en una sucursal bancaria.

Recalcó que ciertos documentos deben ser enviados por correo postal incluso cuando se entregan físicamente en las oficinas de atención, un sistema que le resultó sorprendente al comparar con el proceso chileno.

Puso como ejemplo el Reino Unido, Irlanda y Francia dentro de “muchos países que uno dice ‘son países primermundistas, países que deberían estar, entre comillas, mucho más desarrollados que nosotros… Y nos damos cuenta que sí, obviamente está más desarrollados en muchísimas cosas, pero hay otras que no, (en las) que literalmente viven en el año 1”, enfatizó.

“Y a esta parte súmale que la gente que trabaja en estas cosas acá son como los perezosos de Zootopia. Se toman su tiempo y te atienden el año de la pera”, concluyó.