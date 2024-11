Venezolana cuenta las cosas que le sorprendieron al viajar en bus en Chile: “Es impresionante que tenemos televisión”

En su registro, la creadora de contenido además señaló que le impresionó que hubieran almohadas para dormir, entre otras cosas.

La creadora de contenido venezolana @fercolalask27 subió un video a su cuenta de Tik Tok en el que relataba su experiencia viajando en un bus interurbano en Chile.

Al inicio del registro, comentó que “es la primera vez que yo viajo en Chile. Recuerden que yo soy de un pueblito en Venezuela, entonces a mi cualquier cosa es fácil que me impresione“.

Venezolana y las cosas que le sorprendieron de buses en Chile

Posteriormente, señaló: “Primera cosa que me impresionó de viajar aquí en Chile, los buses donde yo viajaba en mi pueblo no funcionaba nada y aquí tienen todos estos controles y encima funciona la luz“.

Por su parte, su amiga que la acompañaba en el viaje relató que “es súper impresionante que tenemos televisión para ver películas durante todo el tiempo“.

“Otra cosa que me impresionó de viajar aquí es que te dan almohadas. Me decían que me iban a traer almohadas y yo no sabía“, añadió la creadora de contenido en su video.