MEO lanza dura crítica al gobierno de Boric: “Le ha dado la razón a la derecha en todos los temas clave”

En entrevista con CNN Chile Radio, el precandidato presidencial acusó una renuncia al impulso transformador del Ejecutivo y afirmó que el Frente Amplio abandonó sus convicciones programáticas.

El exdiputado y fundador del PRO, Marco Enríquez-Ominami, oficializó este lunes su precandidatura presidencial, marcando así su quinto intento por llegar a La Moneda.

En conversación con CNN Chile Radio, criticó duramente al gobierno de turno y cuestionó el rumbo adoptado por el Presidente Gabriel Boric, a quien acusó de haber cedido completamente ante las posturas de la derecha y de haber abandonado las convicciones originales de su sector.

“El Gobierno le ha dado la razón a la derecha en todos los temas clave: en pensiones, en salud, en el reconocimiento a los pueblos originarios, en el modelo económico. Es un gobierno que ha perdido coraje”, afirmó tajantemente.

Según Enríquez-Ominami, lo que alguna vez fue presentado como una alternativa transformadora, terminó convertido en una administración temerosa y paralizada por el cálculo electoral.

El excandidato, quien ha competido cuatro veces por La Moneda, señaló que el Frente Amplio llegó al poder con una narrativa reformista, pero que en la práctica ha terminado administrando el modelo que decía venir a cambiar.

Además, MEO apuntó a lo que considera una falta de voluntad política para enfrentar los problemas estructurales del país.

“Este gobierno no quiso, no pudo, sobre todo no quiso, por vanidad, por cálculo equivocado. Este gobierno no es mi enemigo. La gente que viene de la primaria, yo la felicito, no la critico. Solo digo que este gobierno, si bien no tiene el instinto mafioso que tenía el gobierno anterior, tiene al mismo tiempo un pecado: la falta de coraje, la falta de decisión”, recalcó.