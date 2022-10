La ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana, reveló que ella es la “culpable” de que el presidente Gabriel Boric sea seguidor de Taylor Swift.

En medio de la campaña presidencial, el actual mandatario sorprendió en redes sociales y a las fanáticas de la músico estadounidense al mostrarse fanático de su obra. Sin embargo, según confesó la secretaria de Estado, esto no surgió por iniciativa propia.

En Chilevisión, Luis Pedraza le consultó a la ministra Orellana por qué al presidente le gusta Taylor Swift, ante lo cual respondió: “Por mi culpa. Las fans de Taylor Swift son muy activas en redes sociales y estábamos en campaña, el presidente estaba haciendo un live y le preguntaron qué opinaba de Folklore -el último disco de Taylor Swift- y el presidente dijo ‘ah, sí po, me encanta el folclor’ y puso una canción Los Chalchaleros, que es chamamé”.

La secretaria de Estado relató que provocó “como medio bullying de todas las fans de Taylor Swift, porque fue como ‘¿qué es esto?’, así que empezamos a swiftifiecar al presidente”.

No obstante, “igual como que en algún momento se salió de las manos”, confesó. “Porque (el presidente) le respondió un tuit a Taylor (…). Nosotras especulábamos si Taylor Swift sabrá que el presidente es switfie. Teníamos un hashtag que era #SheKnows y armaron un comando presidencial Swifties por Boric, y ahora tienen un grupo de WhatsApp que se llama Ministerio Swiftie”.

Here in Chile you have a huge group of supporters who knows that you write you own songs from the heart. Dont take seriously guys that need to insult or lie to get attention. Hugs from the south Taylor

— Gabriel Boric Font (@gabrielboric) January 25, 2022