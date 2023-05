(CNN/CNN Chile) – Billie Eilish se enfrentó a quienes critican y aparentemente tienen un problema con la forma en que su estilo ha evolucionado a lo largo de los años.

La ganadora del Grammy, de 21 años, publicó una serie de fotos en sus historias de Instagram durante el fin de semana y escribió: “Pasé los primeros 5 años de mi carrera siendo completamente DESTRUIDA por ustedes, tontos, por ser masculina y vestirme como lo hacía y constantemente me decían que sería más sexy si actuara como una mujer”.

“Y ahora, cuando me siento lo suficientemente cómoda para vestir algo remotamente femenino o ajustado, he CAMBIADO y soy una vendida“, continúa el pie de foto sobre una foto de ella misma. “Y ‘qué le ha pasado’, ‘OMG no es la misma Billie, es igual que el resto’, bla bla bla”.

Eilish continuó llamando a estos críticos “verdaderos idiotas”. “¡Dejen que existan las mujeres!”, añadió.

Eilish siguió con más publicaciones. “¡DATO CURIOSO! ¡¿Sabían que las mujeres somos multifacéticas!? ¿¿impactante, verdad?? Lo crean o no, las mujeres pueden estar interesadas en muchas cosas“, escribió la intérprete de Happier Than Ever.

“¿¡También que la feminidad no es igual a debilidad!? ¡¿dios mío?! Loco, ¿verdad? Quién lo iba a decir”, añadió la cantante.

“Chúpenme el **** y las pelotas, bichos raros que odian a las mujeres“, concluyó sin filtro Billie Eilish en respuesta a las críticas.

Eilish contó a la revista Elle en 2021 que perdió 100.000 seguidores en las redes sociales después de compartir una apariencia diferente.

“La gente se aferra a estos recuerdos y tiene un apego”, dijo en la entrevista. “Pero es muy deshumanizante”.