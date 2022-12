(Efe) – Twitter tiene previsto relanzar este lunes 12 de diciembre su cuestionado sistema de verificación de identidad de cuentas, conocido como “Twitter Blue”, por el que los usuarios tendrán que pagar 8 dólares al mes y 11 dólares si lo solicitan para dispositivos de Apple.

“Estamos relanzando ‘@TwitterBlue’ el lunes: suscríbete en la web por 8 dólares al mes o en iOS por 11 dólares al mes para obtener acceso a funciones exclusivas para suscriptores, incluida la marca de verificación azul”, dice un tuit emitido por la cuenta oficial de la compañía.

we’re relaunching @TwitterBlue on Monday – subscribe on web for $8/month or on iOS for $11/month to get access to subscriber-only features, including the blue checkmark 🧵 pic.twitter.com/DvvsLoSO50

