El streetwear se presenta como una tendencia dominante entre las nuevas generaciones, y su fusión con el upcycling o reciclaje de ropa le aporta a las prendas un valor renovado.

Este enfoque no solo refleja la conciencia ambiental creciente en las personas, sino que también transmite un mensaje en contra de la contaminación originada por la industria textil y el fast fashion. Estos sentimientos se materializan al contemplar las prendas de BadPink en la pasarela.

Su diseño modifica las siluetas clásicas y comunica diversos mensajes tras su observación: desde el deseo de experimentar con la creación de prendas caseras a partir de jeans antiguos hasta fomentar una mayor conciencia ambiental y evitar el consumo de moda rápida.

En entrevista con CNN Style, conversamos con la mente maestra detrás de esta revolucionaria marca, María José Ramírez, y su colaborador Álvaro Palomera. Es relevante destacar que Álvaro se incorporó oficialmente a la marca durante la última pasarela de Cabos Fashion Week.

“Siempre me intrigó la idea de hacer algo así. Sin embargo, temía que no fuera aceptado. Parecía que transformar algo antiguo no sería validado, ya que suele pensarse que la creatividad debe partir desde cero. Pero luego comprendí que no debo ajustarme a las expectativas de los demás; haré lo que deseo“, relató María José.

Entre risas, la modista compartió cómo se dio cuenta de que a la gente le encantaban sus creaciones. Este momento fue revelador, ya que vio cómo sus ideas, que bullían en su mente, se plasmaban en diseños en los maniquíes, materializarse en las telas, y, finalmente, lograban tener éxito entre sus seguidores.

La trayectoria de María José en la costura abarca 25 años, demostrando cómo la espontaneidad y la creatividad florecen en las telas. Su pasión por la confección de prendas se originó desde temprana edad, influenciada por su madre, Lidia Mella, quien trabajó como modista para varias marcas en el país. Combinando esta experiencia con su formación en vestuario en el liceo, modificó su futuro para hacer realidad sus sueños.

“Decidí que si iba a pasar tiempo en la máquina de coser y a sufrir dolor de espalda, que fuera por algo que amara, no por tener que entregar tres pantalones talla S. Vi a mi mamá haciendo eso, sufrir de dolor de espalda por la noche. Trabajó en Caffarena, Almacenes Paris y muchas marcas. Decidí que la vida podía implicar sacrificio, pero no de esa manera. Al menos, debería disfrutar el camino“, relató.

-Hablando de tus métodos, mencionaste que no utilizas moldes. ¿Cómo produce entonces las prendas?

-Exacto, no utilizo moldes. Todo lo que creamos surge de mi imaginación y lo ensamblo directamente en el maniquí. Cuando me encuentro con bloqueos creativos, a veces consulto con Álvaro para obtener su opinión sobre la dirección que estoy tomando o si necesita algún ajuste. Él también brinda valiosos consejos que me ayudan a avanzar.

Álvaro, aunque con formación en carpintería, también tiene antecedentes artísticos en su familia. En la marca, desempeña un papel crucial, encargándose de nombrar las prendas y diseñar los accesorios de BadPink, entre ellos el icónico oso de peluche -reciclados de guarderías y de la familia- y parchados con el signature estilo denim de BadPink, que aparece en diversos tamaños en sus pasarelas.

Aunque lleven años trabajando juntos, durante la entrevista se percibe una complicidad única en la pareja, lo que representa el ingrediente esencial para su éxito.

-Me gustaría entender por qué eligieron upcycling con jeans en lugar de otro material o estilo.

-Yo siempre intervenía mi ropa y la de Álvaro, incluso, varios años me dediqué a vender ropa americana.(…) Siempre dije, si voy a presentar una colección upcycling, esta debe ser al 100%, no como “oh, me faltó un jeans, lo voy a ir a comprar”. No, si me falta algo corremos a la feria o llamo a algún familiar que tenga esta prenda en desuso.

BadPink rumbo a New York Fashion Week

¿Qué es Nueva York sin “Sex and the City”? Algo interesante en la cantidad de anécdotas que tiene esta pareja. Sintiéndose una más de la gran manzana, María José fue a Nueva York en 2022 para asistir a fittings y pasarelas, en sus salidas tuvo un momento startruck, ya que conoció a la diseñadora Patricia Field, responsable del vestuario de la icónica serie Sex and the City y los looks vistos en Emily in Paris.

Es a esta mujer a la que debemos agradecer el recordado look de Carrie: un tutú con tacones de aguja. En su atrevido estilo que la rodea, María José logró visitarla y compartir con ella sus diseños, llevándose la sorpresa que la mujer adquirió toda su colección que llevó a Nueva York para venderla en su galería #ArtFasion?, un espacio dedicado para artistas que diseñan piezas a mano.

Después de cautivar en múltiples pasarelas durante el 2023, el próximo objetivo de esta pareja es presentar su Upcycling Experience BADPINK en la New York Fashion Week. El evento está programado en el Sony Hall para el 10 de septiembre.

Aunque Nueva York no les es ajeno, ya han asistido previamente a pasarelas de diseñadores emergentes, esta será su primera vez en un escenario tan relevante en la industria de la moda, gracias a la invitación de Runway 7 Fashion.

La ropa tiene vida, y con el cuidado adecuado, puede perdurar durante muchos años, incluso podrías sorprenderte si alguna de ellas se convierte en una parte de las prendas de BadPink luego que la rescaten de ferias de segunda mano.

La importancia del Upcycling

Históricamente, la industria de la moda ha contribuido significativamente a la contaminación ambiental debido a la producción masiva de prendas ya la rápida rotación de las tendencias.

Desde la extracción de recursos naturales hasta la fabricación y el transporte, cada etapa del ciclo de vida de la ropa genera emisiones de carbono, agotamiento de recursos y desechos, como lo detalla un artículo publicado por la Universidad de Princeton.

“Somos fan de la feria persa Biobío. Cuando visitamos Nueva York, preferimos las ferias de pulgas en lugar de los centros comerciales (…) En estos lugares encontramos cosas únicas“, comentaron.

El upcycling ha surgido como un enfoque esencial en la industria de la moda en respuesta a los desafíos ambientales que enfrenta nuestro planeta. Este enfoque se destaca por su compromiso con la sostenibilidad, ya que busca transformar productos textiles desechados en nuevos artículos de moda de mayor valor y calidad.

Al dar nueva vida a prendas usadas o descartadas, se reduce la necesidad de producir nuevos materiales y se minimiza la cantidad de desechos textiles que terminan en vertederos.

El upcycling ejemplifica cómo la creatividad y la conciencia ambiental pueden converger para forjar un camino hacia un futuro más sostenible en la industria de la moda. Una acción impulsada por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y apoyada por la Alianza de las Naciones Unidas para la Moda Sostenible.