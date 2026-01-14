Temporada de verano: Cómo identificar una araña de rincón y qué hacer ante una picadura

La médico veterinario, epidemióloga y académica de la Universidad de los Andes, Marcela Cárcamo, entregó recomendaciones para prevenir la aparición de este arácnido y qué hacer en caso de una mordedura.

La llegada de la temporada de verano trae consigo la aparición de arañas en los hogares.

Entre ellas se encuentra la araña de rincón, que genera mayor preocupación debido a los riesgos generados por su mordedura.

Marcela Cárcamo, médico veterinario, epidemióloga y académica de la Universidad de los Andes, señaló que no siempre es fácil identificar a este arácnido, pero que “se reconoce por su color café, tiene un cuerpito pequeño y en su estructura superior, o encéfalo tórax, tiene una marca muy parecida a un violín”.

Y comentó que no es una especie agresiva, sino que es “bastante asustadiza y va a evitar el contacto con las personas. Entonces, es una araña que va a morder siempre en el caso de que se sienta amenazada”.

La experta relevó la importancia de la prevención al interior de los hogares, manteniendo la limpieza, sacudir ropa y calzado antes de utilizarlo, además de “sellar grietas, y en todos los lugares oscuros hay que prestar mucha atención. Por lo tanto, hay que ventilar siempre el lugar, mover muebles, abrir bodegas, porque son los lugares en donde las arañas prefieren instalarse”.

¿Qué hacer si me muerde una araña de rincón?

La experta recomendó evitar reacciones impulsivas en caso de observar una araña de rincón: “La recomendación siempre es no matarla y manejar la situación con bastante precaución. Uno podría poner un frasco de vidrio, tapar la araña dentro y llevarla a otro lugar”.

Incluso, dijo que “hay que evitar el uso de insecticidas, porque muchas veces no funcionan”.

Cárcamo también apuntó a la función que tiene la araña de rincón en el ecosistema, señalando que come insectos, por lo que “controla el rol ecológico”.

En el caso de una posible mordedura de araña de rincón, lo principal es observar síntomas como “dolor local, enrojecimiento o inflamación, y acudir a un centro asistencial si es que estos síntomas progresan”.

En situaciones confirmadas, “hay que ir sí o sí a un centro asistencial y buscar atención médica inmediata, porque se producen lesiones cutáneas graves”.