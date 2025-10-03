Programa ofrece hasta $700 mil mensuales por vivir y trabajar en zonas aisladas de Chile durante un año

El proyecto Servicio País abrió más de 200 cupos para profesionales y técnicos que quieran colaborar en comunidades rurales y extremas a partir de marzo de 2026. Las postulaciones estarán abiertas hasta el 31 de octubre.

El programa Servicio País, impulsado por la Fundación Superación de la Pobreza, abrió las postulaciones para su versión 2026, ofreciendo hasta $700 mil pesos mensuales a quienes decidan vivir y trabajar durante un año en comunidades rurales y apartadas de Chile.

La iniciativa contempla más de 200 cupos en 95 comunas del país, con inicio en marzo de 2026. Quienes resulten seleccionados podrán escoger entre tres regiones de preferencia al momento de postular.

“Pueden postular profesionales titulados de todas las áreas y también técnicos en administración, construcción, finanzas, agricultura y turismo”, explicó Catalina Littin, directora ejecutiva de la fundación.

El programa entregará un aporte mensual que oscila entre $600.000 y $700.000, dependiendo de la zona asignada. Además, incluye seguro de salud, pasajes de ida y vuelta y 300 horas certificadas de capacitación en políticas públicas, gobiernos locales y trabajo comunitario.

Respecto a los requisitos, Littin precisó que no existe límite de edad formal, pero advirtió que “es una experiencia muy exigente, difícil cuando uno tiene compromisos familiares mayores”.

Las postulaciones estarán abiertas hasta el 31 de octubre a través del sitio web oficial de Servicio País.