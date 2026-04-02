Semana Santa: ¿Cómo funcionarán los supermercados durante el fin de semana largo?

Serán dos días de feriados religiosos en el marco de la Semana Santa.

Este viernes 3 y sábado 4 de abril es feriado religioso en Chile debido a la Semana Santa.

Serán dos días de descanso para quienes trabajan o estudian y será también el primer fin de semana largo de 2026. Las autoridades proyectan la salida de más de 454 mil vehículos desde la Región Metropolitana a otras zonas del país.

Cabe recalcar que estos días no corresponden a feriados irrenunciables.

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Esto significa que el comercio —supermercados, retail y tiendas— podrá funcionar con normalidad durante ambos días.

De todos modos, la normativa establece que los trabajadores que cumplan funciones durante estos días deberán recibir compensaciones a través de un día de descanso o pago extra.

Asimismo, la Dirección del Trabajo (DT) estableció en un dictamen que si en años anteriores un comercio no funcionó en el feriado de Viernes Santo, esto conlleva a “razonar que en esa fecha el empleador ha convenido tácitamente con tales trabajadores que el feriado se exprese como uno de descanso de forma absoluta, ya sea para fines de reflexión religiosa, espiritual u otra, sin que por ello se afecten sus remuneraciones, acuerdo que, por las razones contenidas en el presente informe, forma parte del contrato vigente con aquellos trabajadores y, en consecuencia, obliga a las partes a su íntegro cumplimiento”.