Lanzan inédita red nacional de datos clínicos sobre demencia: “La investigación deja de estar alejada del territorio”

En el marco del Mes Mundial del Alzheimer, y frente a un escenario donde cerca de 200 mil personas viven con esta condición en el país según las proyecciones oficiales, comenzó a operar REMEMVER (Red MEMoria Viva Electronic Registry). Se trata de la primera plataforma nacional de datos del mundo real sobre demencia en Chile y un modelo pionero en América Latina, la cual busca transformar la información clínica diaria en evidencia concreta para mejorar la atención, potenciar la investigación y orientar las políticas públicas.

La iniciativa, liderada por la neuróloga de la Universidad de Chile, Dra. Andrea Slachevsky, y el investigador principal y doctor en ingeniería, Mauricio Cerda, conecta actualmente a las Unidades de Memoria de siete recintos médicos públicos distribuidos en cinco regiones, abarcando desde la Región Metropolitana hasta Chiloé. El software estandariza datos neuropsicológicos, de laboratorio y neuroimagen bajo estrictos protocolos de privacidad, permitiendo identificar con mayor precisión las brechas diagnósticas y territoriales, considerando que la prevalencia de la enfermedad alcanza un 10,3% en zonas rurales frente a un 6,3% en áreas urbanas.

Paulina Vergara, líder local de REMEMVER en Concepción, destacó el impacto descentralizador de la plataforma para la comunidad médica y los pacientes. “REMEMVER permite que la investigación deje de estar alejada del territorio y se construya desde las realidades y necesidades de quienes viven y cuidan a las personas con demencia. Veo en la ciencia de datos una herramienta para transformar nuestras experiencias cotidianas en evidencia que visibilice brechas y oriente decisiones”, afirmó la especialista.

El proyecto no solo busca articular a investigadores de la Universidad de Chile y la Universidad de Concepción con centros asistenciales como los hospitales del Salvador, San Borja Arriarán, San José, Guillermo Grant Benavente, Hernán Henríquez Aravena, Base de Valdivia y Regional de Castro, sino que también ha logrado consolidar un inédito respaldo a nivel global. En 2025, la plataforma se convirtió en el único proyecto latinoamericano seleccionado por la Alzheimer’s Association para recibir financiamiento internacional mediante su programa Global Real-World Data Platforms.

Este reconocimiento internacional marcó un precedente que se vio ratificado en julio de 2026, cuando la red participó activamente en la Alzheimer’s Association International Conference (AAIC) en Londres, la cumbre científica más importante del mundo dedicada a esta materia. En dicha instancia, la Dra. Slachevsky expuso la experiencia de la red chilena, mientras que el equipo de ingeniería detalló los avances técnicos ante la comunidad internacional y expertos globales en armonización de datos.

Sobre este hito internacional y la proyección de la plataforma para el sistema sanitario nacional, el Dr. Mauricio Cerda, investigador principal de REMEMVER, subrayó la relevancia de participar en estas instancias de alto nivel. “AAIC es la conferencia más grande del mundo en Alzheimer. La presentación de la Dra. Slachevsky refleja la importancia y las expectativas que existen sobre la investigación en demencia en Latinoamérica”, concluyó.

Los hospitales participantes son:

– Hospital del Salvador — Santiago (Región Metropolitana)

– Hospital San Borja Arriarán — Santiago (Región Metropolitana)

– Hospital San José — Santiago (Región Metropolitana)

– Hospital Guillermo Grant Benavente — Concepción, Región del Biobío

– Hospital Hernán Henríquez Aravena — Temuco, Región de La Araucanía

– Hospital Base de Valdivia — Valdivia, Región de Los Ríos

– Hospital Regional de Castro — Chiloé, Región de Los Lagos