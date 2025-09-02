Fiestas Patrias 2025: ¿Qué se conmemora el 18 y 19 de septiembre?

Si bien todos celebran, especialmente ya que los dos días son feriados irrenunciables, en muchos persiste la duda sobre lo que exactamente se conmemora.

Cada mes de septiembre, Chile se prepara para una de las celebraciones más importantes de su calendario: las Fiestas Patrias.

Durante el 18 y 19, el país entero se viste de tradiciones, marcando jornadas en las que la identidad nacional y la cultura popular se hacen protagonistas.

Si bien todos celebran, especialmente ya que los dos días son feriados irrenunciables, en muchos persiste la duda sobre lo que exactamente se conmemora en ambas fechas.

¿Qué se celebra el 18 de septiembre?

El 18 de septiembre se conmemora la conformación de la Primera Junta Nacional de Gobierno en el año 1810.

Esta fecha en 1810 marcó el inicio al proceso de independencia , el que finaliza el 12 de febrero de 1818 con la firma del acta de Independencia de Chile.

La Primera Junta Nacional de Gobierno buscó, en un primer momento, mantener lealtad al Rey Fernando VII, cautivo en 1808. Sin embargo, el naciente patriotismo local comenzó a radicalizar el proceso .

La independencia de Chile se consagra en febrero de 1818, marcando un hito para la organización de la nueva república.

¿Qué se celebra el 19 de septiembre?