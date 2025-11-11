Es en pocos días: ¿Cuándo comienza la postulación al cuarto proceso de Subsidio Eléctrico y cuáles son los requisitos?

Este beneficio estatal entrega un descuento en la cuenta de la luz a los hogares de menores ingresos. Revisa los detalles de la nueva convocatoria.

Dentro de pocos días iniciará el cuarto proceso de postulación al Subsidio Eléctrico, correspondiente al primer semestre del 2026.

La iniciativa está dirigida a las familias que forman parte del 40% más vulnerable del Registro Social de Hogares (RSH) y que estén con las cuentas al día.

También contempla a los hogares donde viva al menos una persona electrodependiente inscrita en el Registro de Personas Electrodependientes, siempre que cuenten con Registro Social de Hogares, sin importar el tramo de Calificación Socioeconómica (CSE) en el que se encuentren.

¿Cuándo inicia la postulación al cuarto proceso del Subsidio Eléctrico?

La postulación al cuarto proceso del Subsidio Eléctrico comenzará el martes 25 de noviembre y se extenderá hasta el viernes 5 de diciembre del 2025.

¿Cómo puedo postular al cuarto proceso del Subsidio Eléctrico?

El proceso se realizará la plataforma www.subsidioelectrico.cl , o en www.ventanillaunicasocial.gob.cl/ con su ClaveÚnica.

Las personas que no tengan su clave ClaveÚnica también pueden realizar este trámite en las sucursales y distintas plataformas de ChileAtiende.

¿Qué pasa si yo ya tuve el beneficio en el proceso anterior?

Los beneficiarios que obtuvieron el beneficio en el proceso anterior podrán actualizar sus datos en las plataformas señaladas, como, por ejemplo, modificar su número de cliente en caso de haber cambiado de lugar de residencia.

También podrán postular los hogares que no reciben el beneficio y cumplen los requisitos exigidos.

¿Cuánto dinero se entrega como parte del Subsidio Eléctrico?