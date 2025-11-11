Es en pocos días: ¿Cuándo comienza la postulación al cuarto proceso de Subsidio Eléctrico y cuáles son los requisitos?

Kaiser sorprende a Matthei con una rosa por su cumpleaños: Candidata le agradeció en alemán
"Me voy a permitir una libertad", dijo Kaiser, sacándose de su chaqueta una rosa y entregándosela a Matthei que, sorprendida, le agradeció en Alemán.
Este beneficio estatal entrega un descuento en la cuenta de la luz a los hogares de menores ingresos. Revisa los detalles de la nueva convocatoria.
Dentro de pocos días iniciará el cuarto proceso de postulación al Subsidio Eléctrico, correspondiente al primer semestre del 2026.
La iniciativa está dirigida a las familias que forman parte del 40% más vulnerable del Registro Social de Hogares (RSH) y que estén con las cuentas al día.
También contempla a los hogares donde viva al menos una persona electrodependiente inscrita en el Registro de Personas Electrodependientes, siempre que cuenten con Registro Social de Hogares, sin importar el tramo de Calificación Socioeconómica (CSE) en el que se encuentren.
"Me voy a permitir una libertad", dijo Kaiser, sacándose de su chaqueta una rosa y entregándosela a Matthei que, sorprendida, le agradeció en Alemán.