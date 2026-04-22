Continúa entrega del Subsidio Eléctrico el 2026: Estas son las fechas para la quinta convocatoria

Esta semana el Ministerio de Energía informó que el Subsidio Eléctrico continuará vigente durante 2026.

Se trata de un beneficio transitorio entregado por el gobierno que permite a las familias más vulnerables del país acceder a un descuento en sus cuentas de luz.

En esa línea, se dieron a conocer las fechas de postulación para la quinta convocatoria.

El Ejecutivo detalló que quienes quieran postular al beneficio “deben saber que este se entregará en 6 cuotas, de tal forma que el descuento se verá reflejado en la cuenta de electricidad desde septiembre de 2026, según los tiempos de facturación de cada empresa o cooperativa eléctrica”.

Subsidio Eléctrico 2026: ¿Cuándo es la quinta convocatoria?

La quinta convocatoria del Subsidio Eléctrico será entre el 26 de mayo y el 5 de junio. Los resultados se publicarán en agosto.

En cuanto al monto del beneficio, será de acuerdo al número de integrantes por hogar:

1 integrante: $17.346

2 a 3 integrantes: $22.548

4 o más integrantes: $31.224

Requisitos para postular al Subsidio Eléctrico

Personas mayores de 18 años que sean parte del Registro Social de Hogares y que cumplan con al menos una de las siguientes condiciones:

Pertenecer a un hogar del tramo 0%-40% de la Calificación Socioeconómica (CSE) del Registro Social de Hogares vigente a la segunda quincena de mayo de 2026.

Pertenecer a un hogar con al menos una persona electrodependiente según el Registro de Personas Electrodependientes vigente a marzo de 2026 y contar con Registro Social de Hogares, independiente del tramo de Calificación Socioeconómica (CSE), a la segunda quincena de mayo de 2026.

Además, deben ser clientes residenciales, tanto arrendatarios como propietarios, y encontrarse al día en el pago de las cuentas de electricidad al 22 de junio de 2026.

Cabe recalcar que cada hogar podrá solicitar el Subsidio Eléctrico solo una vez.