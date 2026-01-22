Alerta alimentaria por fórmulas infantiles: Experta explica el riesgo en lactantes y qué hacer ante un eventual consumo

Ante la alerta alimentaria emitida por el Minsal por fórmulas infantiles, la académica de la Uandes, Betsabé Gajardo, advirtió que los grupos más vulnerables son lactantes y niños pequeños.

El Ministerio de Salud (Minsal) emitió una alerta alimentaria por fórmulas infantiles de la marca Alula, luego de detectarse un riesgo de contaminación con cereulida, una toxina asociada a la bacteria Bacillus cereus.

La medida tiene como objetivo prevenir eventuales efectos en la salud, especialmente en bebés y niños pequeños, considerados los grupos más vulnerables frente a este tipo de intoxicaciones.

¿Qué es la cereulida?

Según explicó la tecnóloga en alimentos y académica de la Escuela de Nutrición y Dietética de la Universidad de los Andes (Uandes), Betsabé Gajardo, la cereulida es una toxina que no se elimina mediante los procesos habituales de preparación de alimentos.

“Es una toxina termoestable producida por ciertas cepas de la bacteria Bacillus cereus”, precisó la especialista.

En ese sentido, advirtió que esta característica permite que la toxina se mantenga activa incluso en productos deshidratados, como las fórmulas lácteas en polvo.

“Cuando la bacteria se multiplica y encuentra un ambiente propicio, secreta la toxina cereulida en el alimento antes del consumo”, subrayó.

Síntomas y qué hacer ante un eventual consumo

La intoxicación por cereulida suele manifestarse rápidamente tras la ingesta del alimento contaminado. De acuerdo con Gajardo, “el inicio de los síntomas puede darse entre 30 minutos y seis horas posteriores al consumo”, presentándose principalmente con vómitos, náuseas y dolor abdominal.

Si bien puede afectar a personas de distintas edades, la académica enfatizó que “los grupos más vulnerables son lactantes y niños pequeños”, además de personas mayores, inmunocomprometidas o con enfermedades crónicas, debido a su menor capacidad de respuesta frente a este tipo de cuadros.

En situaciones poco frecuentes, las consecuencias pueden ser más graves. “En casos excepcionales, especialmente en lactantes, se han descrito complicaciones hepáticas severas”, advirtió la experta.

Recomendaciones ante una posible exposición

Ante la sospecha o confirmación del consumo de un alimento contaminado con cereulida, la especialista recomienda: