Alerta del Minsal por leche infantil: Estos son los lotes con riesgo de intoxicación

El Ministerio de Salud advirtió posible contaminación con toxina cereulida (Bacillus cereus), asociada a brotes de intoxicación con vómitos. La alerta incluye varios lotes de fórmulas Alula Gold y Alula Gold Comfort en distintos formatos.

El Ministerio de Salud (Minsal) emitió este jueves 22 de enero de 2026 una alerta alimentaria por varios lotes de leche infantil de la marca Alula, producto de comercialización masiva en Chile en farmacias y supermercados.

La autoridad indicó no consumir los lotes identificados por riesgo de contaminación con toxina cereulida (Bacillus cereus), asociada a brotes de intoxicación alimentaria de tipo emético (vómitos).

¿Qué dijo el Minsal?

“La indicación es no consumir por riesgo de contaminación con toxina cereulida (Bacillus cereus), la que está asociada con brotes de intoxicación alimentaria de tipo emético (vómitos)”, informó el ministerio.

Lotes afectados de leche infantil Alula

Según el detalle difundido, los lotes incluidos en la alerta corresponden a los siguientes productos:

ALULA GOLD 1 PREMIUM tarro 200g: Lote 8000003178, vencimiento 26-11-2026.

ALULA GOLD 1 PREMIUM tarro 400g: Lote 8000003358, vencimiento 11-03-2027.

ALULA GOLD 1 PREMIUM tarro 900g: Lote 8000003378, vencimiento 07-03-2027; Lote 8000003379, vencimiento 07-03-2027.

ALULA GOLD 2 PREMIUM tarro 200g: Lote 8000003226, vencimiento 28-11-2026.

ALULA GOLD 2 PREMIUM tarro 900g: Lote 8000003236, vencimiento 05-12-2026.

ALULA GOLD 3 PREMIUM tarro 900g: Lote 8000003308, vencimiento 17-02-2027; Lote 8000003347, vencimiento 03-03-2027; Lote 8000003348, vencimiento 04-03-2027; Lote 8000003350, vencimiento 05-03-2027.

ALULA GOLD COMFORT PREMIUM tarro 200g: Lote 8000003224, vencimiento 19-11-2026; Lote 8000003359, vencimiento 12-03-2027.

ALULA GOLD COMFORT PREMIUM tarro 900g: Lote 8000003246, vencimiento 02-12-2026; Lote 8000003385, vencimiento 17-03-2027; Lote 8000003386, vencimiento 18-03-2027.

La alerta apunta a un alimento de consumo infantil y de venta amplia, por lo que el llamado central es verificar el número de lote y la fecha de vencimiento antes de usar el producto.

El ministerio no informó en el material entregado si existirán mecanismos de devolución, retiro en puntos de venta u otras medidas para consumidores, más allá de la indicación de no consumir los lotes señalados.

Qué hacer si tienes uno de estos productos

Revisa el envase y compara lote y vencimiento con la lista informada por el Minsal. Si coincide con alguno de los lotes, no lo consumas, según la indicación de la autoridad sanitaria.