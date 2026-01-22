Alerta del Minsal por leche infantil: Estos son los lotes con riesgo de intoxicación

SII anuncia medidas de alivio tributario para personas afectadas por incendios forestales en Ñuble y Biobío
El Ministerio de Salud advirtió posible contaminación con toxina cereulida (Bacillus cereus), asociada a brotes de intoxicación con vómitos. La alerta incluye varios lotes de fórmulas Alula Gold y Alula Gold Comfort en distintos formatos.
El Ministerio de Salud (Minsal) emitió este jueves 22 de enero de 2026 una alerta alimentaria por varios lotes de leche infantil de la marca Alula, producto de comercialización masiva en Chile en farmacias y supermercados.
La autoridad indicó no consumir los lotes identificados por riesgo de contaminación con toxina cereulida (Bacillus cereus), asociada a brotes de intoxicación alimentaria de tipo emético (vómitos).
“La indicación es no consumir por riesgo de contaminación con toxina cereulida (Bacillus cereus), la que está asociada con brotes de intoxicación alimentaria de tipo emético (vómitos)”, informó el ministerio.
Según el detalle difundido, los lotes incluidos en la alerta corresponden a los siguientes productos:
La alerta apunta a un alimento de consumo infantil y de venta amplia, por lo que el llamado central es verificar el número de lote y la fecha de vencimiento antes de usar el producto.
El ministerio no informó en el material entregado si existirán mecanismos de devolución, retiro en puntos de venta u otras medidas para consumidores, más allá de la indicación de no consumir los lotes señalados.
Revisa el envase y compara lote y vencimiento con la lista informada por el Minsal. Si coincide con alguno de los lotes, no lo consumas, según la indicación de la autoridad sanitaria.
