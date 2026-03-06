Servicios 8m

8M: Disponen desvíos de tránsito en el centro de Santiago por marcha

Por Valentina Sánchez Cárdenas

06.03.2026 / 09:45

Carabineros informó que el tránsito será desviado tanto para vehículos particulares como de lomoción colectiva.

Con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer de este domingo 8 de marzo, habrá diferentes desvíos de tránsito en el centro de Santiago, Providencia y Recoleta.

De acuerdo a lo informado por Carabineros, los desvíos comenzarán a las 8:00 horas.

La institución llamó a la ciudadanía a planificar sus viajes durante dicha jornada para no tener inconvenientes en los desplazamientos.

La teniente Nicole Barrera, subcomisario administrativo de la 32° Comisaría de Tránsito, indicó que este domingo habrá diferentes desvíos de tránsito en el centro de Santiago.

Por ello, recomendó a la población transitar por la zona solamente en caso de ser necesario o si participarán en la conmemoración del 8M. 

Revisa los desvíos de tránsito a continuación:

