8M: Disponen desvíos de tránsito en el centro de Santiago por marcha

Carabineros informó que el tránsito será desviado tanto para vehículos particulares como de lomoción colectiva.
Con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer de este domingo 8 de marzo, habrá diferentes desvíos de tránsito en el centro de Santiago, Providencia y Recoleta.
De acuerdo a lo informado por Carabineros, los desvíos comenzarán a las 8:00 horas.
La institución llamó a la ciudadanía a planificar sus viajes durante dicha jornada para no tener inconvenientes en los desplazamientos.
🚨 #Ahora: Con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer #8M, este domingo se implementarán diferentes desvíos de tránsito en el centro de #Santiago, #Providencia y #Recoleta, los cuales comenzarán aproximadamente a las 08:00 horas.
Planifica tus… pic.twitter.com/DXRsv0ycNC
— Carabineros de Chile (@Carabdechile) March 6, 2026
La teniente Nicole Barrera, subcomisario administrativo de la 32° Comisaría de Tránsito, indicó que este domingo habrá diferentes desvíos de tránsito en el centro de Santiago.
Por ello, recomendó a la población transitar por la zona solamente en caso de ser necesario o si participarán en la conmemoración del 8M.
Revisa los desvíos de tránsito a continuación:
