Vuelve la lluvia al sur: ¿Cuál es el pronóstico para Santiago? | CNN Tiempo
Por CNN Chile
24.04.2026 / 17:45
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En la zona norte del país se espera una leve alza en las temperaturas durante este sábado 25 de abril.
Las máximas llegarán a:
- 23 °C en Arica, que estará soleado.
- 24 °C en Iquique, que tendrá cielo parcialmente nublado.
- 25 °C en Copiapó, con cielo despejado.
- 19 °C en Antofagasta, donde estará nublado.
Vuelven las lluvias en el sur, aunque se esperan precipitaciones débiles para Temuco e intermitentes para Puerto Montt. En general, las temperaturas rondarán los 15 y 14 °C.
Temuco tendrá una máxima de 15 °C, Valdivia de 14 °C, Puerto Montt de 13 °C, Puerto Aysén de 9 °C y Punta Arenas de 7 °C.
Las precipitaciones no llegarán a la zona central, pero sí se esperan mañanas frías, en especial en Santiago, que tendrá una temperatura mínima de 6 °C que subirá hasta los 22 °C durante la tarde.