Estos son los desvíos, rutas y horarios de tránsito que cambiarán por la Maratón de Santiago este domingo

Las autoridades aconsejaron privilegiar el uso del Metro de Santiago para el traslado por la capital, ya que los recorridos del transporte público de superficie se verán modificados.

Con motivo de la Maratón de Santiago que recorrerá diversos sectores de la capital, Carabineros anunció un plan de cortes y desvíos de tránsito que comenzará a regir desde este viernes 24 de abril.

A través de redes sociales, la intitución detalló que las primeras interrupciones se aplicaron esta jornada a las 13:00 horas en el entorno del Palacio de La Moneda, como parte de la preparación del evento deportivo.

Para el domingo 26 de abril, jornada en que se realizará la carrera, se esperan las mayores alteraciones en el tránsito.

Desde las 06:30 y hasta cerca de las 14:00 horas, las medidas impactarán a varias comunas, entre ellas Santiago, Providencia, Ñuñoa, Macul, Peñalolén, La Reina, Las Condes y Vitacura.

Ante este escenario, las autoridades aconsejaron a los ciudadanos privilegiar el uso del Metro de Santiago para sus traslados, ya que los recorridos del transporte público de superficie se verán modificados en los sectores intervenidos.

Carabineros también hizo un llamado a informarse con anticipación y a seguir las instrucciones del personal desplegado en terreno.