Javier Milei prohíbe ingreso de periodistas a la Casa Rosada al denunciar espionaje | CNN Prime

Conduce: Mónica Rincón.

En la nueva edición de CNN Prime, junto a Mónica Rincón, revisamos las principales noticias de la jornada:

El excandidato presidencial y líder del Partido de la Gente (PDG), Franco Parisi, dio por superadas las diferencias con el Gobierno por el plan de reconstrucción nacional.

El Gobierno confirmó que enviará un proyecto de ley para mantener para las pymes el impuesto del 12,5% .

. La Contraloría General de la República inició una investigación de oficio para revisar los gastos realizados por la oficina presidencial de José Antonio Kast antes de que asumiera el cargo.

Liberan a mujer secuestrada en Estación Central.

El presidente argentino Javier Milei prohibió el ingreso de periodistas a la Casa Blanca, denunciando espionaje.

En Entrevista Prime conversamos con la senadora de la Democracia Cristiana (DC), Yasna Provoste, sobre la discusión del proyecto “Escuelas Protegidas” y el plan de reconstrucción nacional impulsado por el gobierno.