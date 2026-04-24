Javier Milei prohíbe ingreso de periodistas a la Casa Rosada al denunciar espionaje | CNN Prime
Por CNN Chile
24.04.2026 / 17:36
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Conduce: Mónica Rincón.
En la nueva edición de CNN Prime, junto a Mónica Rincón, revisamos las principales noticias de la jornada:
- El excandidato presidencial y líder del Partido de la Gente (PDG), Franco Parisi, dio por superadas las diferencias con el Gobierno por el plan de reconstrucción nacional.
- El Gobierno confirmó que enviará un proyecto de ley para mantener para las pymes el impuesto del 12,5%.
- La Contraloría General de la República inició una investigación de oficio para revisar los gastos realizados por la oficina presidencial de José Antonio Kast antes de que asumiera el cargo.
- Liberan a mujer secuestrada en Estación Central.
- El presidente argentino Javier Milei prohibió el ingreso de periodistas a la Casa Blanca, denunciando espionaje.
En Entrevista Prime conversamos con la senadora de la Democracia Cristiana (DC), Yasna Provoste, sobre la discusión del proyecto “Escuelas Protegidas” y el plan de reconstrucción nacional impulsado por el gobierno.