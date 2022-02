El jefe de Microbiología y Medicina Molecular del Hospital Lucio Córdova, William Acevedo, comentó de manera enfática en Última Mirada que “se ha cometido un error comunicacional muy grave al comparar la infección por Ómicron con un resfrío común”. En ese sentido, el especialista indicó que “si bien es cierto que los virus tienen una característica que es que en la medida que van variando, en la medida que van mutando, muchas veces van atenuándose, la patogenicidad va disminuyendo; no necesariamente es una norma. No necesariamente es una regla”. “Las mutaciones evidentemente pueden dar origen a algunas variantes que son menos patogénicas, pero evidentemente hay algunas mutaciones, que en particular se da ahora con la segunda variante de Ómicron -con la variante BA.2-, en donde efectivamente volvemos a tener un aumento en la patogenicidad produciendo cuadros que son muy parecidos a los de la cepa Wuhan”, aseguró.