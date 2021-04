El ex ministro de Hacienda Nicolás Eyzaguire analizó en Última Mirada las diferentes opciones para entregar ayuda a las personas afectadas por la crisis económica derivada de la pandemia. El ex secretario de Estado advirtió respecto al tercer retiro que “si (en el Gobierno) van al TC, los riesgos que van a tener en la elección de constituyentes van a ser monumentales, básicamente la gente se va a volver contra el Gobierno de manera feroz. Yo estaría muy cauteloso de tirarme con una cosa así”. Sobre la propuesta del alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, para acceder a los fondos del Seguro de Cesantía, comentó que “si la de los fondos de pensiones es mala, esta es peor, porque mal que mal, los fondos de pensiones los vas a usar al final de tu vida, pero el Seguro de Cesantía es para usarlo si te quedas cesante el próximo año, en dos años más”. Finalmente, respecto al impuesto a los súper ricos, explicó que él es “completamente partidario de subir los impuestos sobre la base de controlar la evasión y la elusión, pero en este momento el tema de recaudar más de las grandes empresas o los súper ricos es un canal sobre todo simbólico. Si la gente se tuvo que echar la mano al bolsillo, ¿por qué no se la echan al bolsillo también quienes más tienen?”.