En medio del diálogo que busca impulsar un nuevo proceso constituyente, el ex ministro Mario Desbordes aseguró en Última Mirada: “Los dos extremos están intentando hacer fracasar el proceso. El Partido Republicano es el más sincero y te dice de frentón que no quiere. No estoy de acuerdo con aquello, pero respeto que te dicen ‘honestamente, no queremos’. La izquierda más dura no quiere tampoco, por eso pone condiciones que saben que le van a rechazar, y ahora un sector del Frente Amplio dice ‘¿por qué no llevamos las elecciones a octubre?’ (…) ¿Es un tema de principios? No, que no te digan que es de principios. Es un tema de calculadora electoral”.