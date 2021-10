El ex ministro del Medio Ambiente Marcelo Mena conversó con Última Mirada sobre el impacto del proyecto de la minera Dominga en el ecosistema y los pingüinos de Humboldt. Al respecto, Mena comentó que “el Servicio de Evaluación Ambiental de Piñera abandona la defensa del comité de ministros en su rechazo y se pone al lado de la empresa. Por tanto, hoy día quienes defienden el rechazo nuestro no son el Gobierno, no es el Servicio de Evaluación Ambiental defendiendo lo que hizo como tal, sino que es la comunidad”. “Dejó abandonada a la comunidad de la defensa de la protección de la biodiversidad y hoy día hay gente como Oceana, como Cristóbal Díaz de Valdés -quien es un activista también de la zona-, entre otros, que son los que han llevado esto, han financiado esto, han seguido las demandas para permitir que este proyecto no se concrete”, agregó.