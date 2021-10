El senador de la Democracia Cristiana (DC) Francisco Huenchumilla afirmó que “está mal” que Soledad Alvear y Mariana Aylwin “estén en la derecha”, pero recalcó que no las ve apoyando la candidatura presidencial de republicano José Antonio Kast.

En entrevista con Última Mirada de CNN Chile, el parlamentario de oposición se refirió a la cercana amistad que tuvo con las ex militantes del partido y expresó que ambas, así como otros antiguos miembros de la DC, deberían permanecer en el centro y formar un partido político como el Bávaro de Alemania.

Aylwin se integró en septiembre pasado al comando del candidato de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel, como coordinadora programática de Derechos Humanos.

Sin embargo, Comunidad en Movimiento, entidad conformada por Alvear, entregó su apoyo a Yasna Provoste (Nuevo Pacto Social) el pasado 24 de octubre.

Durante el programa, el periodista Fernando Paulsen le preguntó al senador: “siempre en la lógica electoral presidencial, hay cosas que han ocurrido que son bien interesantes, pero a raíz de lo que está pasando -los altos y los bajos-, a uno de repente le llama a preguntarse: personas muy señeras de la Democracia Cristiana se retiraron del partido y fueron a apoyar a Sebastián Sichel, quien está diciendo hoy día que dejen en libertad de acción a todos los militantes y las encuestas están diciendo que él pierde ante José Antonio Kast, ¿eso significaría, te pongo un ejemplo con nombre y apellido -porque estamos en un acto básicamente de imaginación- que Mariana Aylwin o Soledad Alvear votarían en segunda vuelta por José Antonio Kast, crees tú?”.

Huenchumilla respondió: “yo estimo mucho a Mariana y a Soledad, tuve excelentes relaciones con ellas. Me consideré amigo de ellas”.

“Con don Patricio yo trabajé directamente, me conoció desde niño cuando yo llegué a la universidad, porque fue mi profesor. Le tengo profundo afecto y a Mariana también, por supuesto, y a toda la familia; y a Soledad y a Gutenberg, su marido. Éramos muy amigos”, agregó.

De este modo, continuó el senador, “creo que se equivocaron. Ellos no son de derecha, no pueden estar con la derecha porque están traicionando su propia historia. A lo mejor son democratacristianos más conservadores en materias valóricas. Yo les daría un pequeño consejo con todo cariño a mis amigas y mis amigos: a lo mejor podemos hacer lo de Alemania, llegar a un partido como el Bávaro que es un poquito más conservador y así una alianza con el gran Partido Demócrata Cristiano de Ángela Merkel. Pero los Bávaro tenían su propio cuento”.

“A lo mejor ellos lo que tienen que hacer es un partido socialcristiano, pero no de derecha, de centro, más moderado y a lo mejor podemos hacer una buena federación y los llamaría a que apoyen a Yasna Provoste. Esa es su familia, no para allá”, añadió.

En concreto, Huenchumilla afirmó que “no las veo votando por alguien de extrema derecha como es José Antonio Kast. No las veo, me dolería mucho por todos los años que llevamos juntos, con Soledad, incluso desde tiempos de la universidad -estoy hablando de la patria joven, de muchos años atrás- y con la familia de don Patricio lo mismo”.

“No sé si estas cosas se dicen en televisión, pero como se trata de personas que yo he tenido una relación de mucho afecto, se lo quiero decir públicamente: está mal que estén en la derecha, me duele eso. Las estimo mucho, creo que fue un error”, sentenció.