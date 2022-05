La diputada de Comunes Emilia Schneider comentó en Última Mirada la situación de violencia que se ha observado en los colegios. En ese sentido, sostuvo que “yo no he visto ni he escuchado a ningún dirigente estudiantil reinvindicar este tipo de hechos de violencia como los overoles blancos. Al contrario, yo veo dirigentes estudiantiles que tienen la convicción de, a través del diálogo, hacer avanzar sus reivindicaciones”. Asimismo, señaló que ante el “proceso de recomposición” del movimiento estudiantil, estos hechos de violencia “aparecen con mayor frecuencia”.