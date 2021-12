PROGRAMA COMPLETO DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 El ex candidato presidencial de Renovación Nacional (RN), Mario Desbordes, conversó con Fernando Paulsen en una nueva edición de Última Mirada sobre los resultados de las elecciones generales del 21 de noviembre y la segunda vuelta presidencial del 19 de diciembre. “Ganaron los dos candidatos que estaban en los polos, pero la ciudadanía tuvo la sabiduría de equilibrar el Congreso”, manifestó el ex secretario de Estado. En ese sentido, explicó que su respaldo a José Antonio Kast “no es porque sea el menos malo, siento que es la mejor opción”, y en cuanto a su partido, afirmó que no han discutido si formarán parte o no de un futuro gobierno. En el marco de las definiciones, reveló que no estuvo muy de acuerdo con el mensaje enviado por Evópoli: “votamos por Kast, pero no pretendemos ser parte de su gobierno”. Finalmente, dijo que ambos programas de gobierno “no se hicieron pensando que iban a estar en segunda vuelta”, y en particular en el de Kast “no hay retrocesos”.