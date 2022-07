Los ex convencionales Cristián Monckeberg (Chile Vamos) y Fernando Atria (Apruebo Dignidad) debatieron en Última Mirada sobre la propuesta constitucional, de cara al plebiscito de salida. El ex ministro dijo que en el proceso de redacción “se implementó una mayoría que la ciudadanía eligió, y esa mayoría, a mi juicio, optó por una propuesta de Constitución que dejó a algunos fuera. Eso creo que es un error que se está pagando caro”. En tanto, el presidente de Fuerza Común enfatizó que “si gana el Rechazo, quiere decir que no hubo una salida y nos quedamos con el problema que teníamos originalmente sin salida, y yo creo que eso sería bien grave para Chile”.