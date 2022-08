Ad portas del plebiscito de salida, el ex convencional del Frente Amplio Christian Viera analizó en Última Mirada manifestó que “si hay una cuestión clave en este proceso constituyente es preguntarnos cuáles son las razones que generan este proceso. Y las razones que generan este proceso tienen que ver con la injusticia en las condiciones materiales de vivir. Eso tiene una identificación constitucional, que es el famoso Estado subsidiario -neoliberal- (…) y ¿qué significa la respuesta en términos de texto? Significa derechos sociales, en que nuestros derechos no dependan de nuestra capacidad económica. Ese aspecto, que yo creo que es muy luminoso desde la perspectiva de la propuesta de nueva Constitución, yo creo que no le hemos sacado el partido suficiente para poder generar esa opinión pública, porque ahí está el corazón de la discusión constituyente”.