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Tras alza de los combustibles: Vehículos que podrían generar menos costos a conductores

Por CNN Chile

15.04.2026 / 09:07

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Conduce: Sebastián Aguirre.

En una nueva edición de Agenda Económica abordamos la existencia de alternativas económicas en el marco del alza de los combustibles que rige desde fines de marzo en Chile, y considerando que se puede mantener un escenario de precios altos en los precios de las bencinas.

Así, va tomando forma el mercado de los vehículos que generan menos costos desde el punto de vista del consumo de combustibles.

Para ello hablamos con Sebastián Cruzat, product manager de Autoplanet, quien comentó que “es un tema que venía circulando hace bastante tiempo, está bastante en boga porque la implementación de nuevas tecnologías como la electrificación o la hibridación está fuerte, ya sea por un tema de emisiones de gases o de consumo de combustible”.

Cruzat también apuntó al conflicto en Medio Oriente, que “ha elevado mucho más el valor del combustible”.

Consultado sobre si los autos eléctricos o híbridos son alternativas reales frente a vehículos a combustible, respondió: “En el uso diario, 100%, de las distintas tecnologías hay siempre un aporte distinto”.

Revisa la entrevista completa aquí

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